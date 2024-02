La nuova Ferrari delude subito: i conti non tornano per la scuderia di Maranello. Ecco quello che dicono gli esperti

Come sempre, come capita ogni anno, i tifosi della Ferrari appena vedono la nuova macchina iniziano a sognare. E lo fanno giustamente, perché sotto il profilo prettamente estetico la Rossa di Maranello è sempre bella, troppo, da vedere. Ma da qui a dire che è competitiva ce ne passa. E questo è un compito che principalmente viene fatto dai bookmaker che, a dire il vero, ci credono poco all’exploit.

In attesa di quello che dirà il Mondiale, e soprattutto in attesa di Lewis Hamilton che diventerà un pilota della Ferrari dalla prossima annata, gli allibratori non vedono bene Leclerc, Sainz e soprattutto la Ferrari in questa stagione. Troppo netto il divario con la Red Bull lo scorso anno per sognare in grande, e i numeri stanno lì a parlare, e dirci cose che nessuno di noi vorrebbe sentire. Ma sono fatti, e nient’altro. E andiamo a vederli insieme.

La Ferrari delude, dietro anche alla Mercedes

L’ultimo Mondiale della Ferrari è distante la bellezza di 17 anni. Tantissimi, troppi, per una Scuderia che ha fatto la storia della Formula Uno. Però per gli esperti di possibilità ce ne sono poche, infatti una vittoria di Leclerc si gioca su 888sport a 17 volte la posta. Un’enormità. E addirittura su William Hill a 21. E Sainz? Peggio mi sento, direbbe qualcuno, perché tra i bookmaker una possibile vittoria dello spagnolo, che a fine anno lascerà la Ferrari, è messo in una forbice tra i 19 e i 34 volte la posta. Addirittura davanti ai ferraristi, oltre a Verstappen che ovviamente è il favorito, ci sono Lando Norris offerto a 8 e proprio Lewis Hamilton, fissato a 10,50.

E per quanto riguarda il titolo costruttori? Un’altra delusione visto che lo scorso anno la Ferrari era data davanti alla Mercedes mentre adesso oltre che alle spalle della Red Bull che domina anche in questo caso, la squadra italiana è dietro pure agli inglesi. Otto volte la posta per la Rossa, 6 volte la posta per la scuderia grigia.