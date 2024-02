Spezia-Cittadella e Catanzaro-SudTirol, Serie B: tv, formazioni, pronostici

Spezia-Cittadella e Catanzaro-SudTirol sono valide per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Il pareggio ottenuto sul campo della Ternana è un segnale che lo Spezia ha mandato la scorsa settimana: D’Angelo ha iniziato davvero a mettere mano a questa squadra che era stata costruita con obiettivi diversi e che adesso si ritrova a lottare per non andare in Serie C. Ma siamo certi, e lo abbiamo ribadito più volte, che i liguri si tireranno fuori da questa posizione di classifica.

Sono tre i risultati utili di fila per i bianconeri, che sentono l’odore del colpo grosso contro un Cittadella che viene da quattro sconfitte di fila e che è in piena crisi. No, Gorini in questo caso non rischia, almeno per ora, però i veneti non stanno sicuramente dando quello che potrebbero. Insomma, una gara che lo Spezia può davvero vincere.

Come dovrebbe riuscire a vincere il Catanzaro di Vivarini contro il SudTirol. I calabresi hanno ribaltato l’Ascoli nei minuti finali – dopo che gli ospiti erano rimasti in dieci – e hanno conquistato tre punti pesantissimi. Il doppio impegno al Ceravolo i giallorossi lo vogliono sfruttare a dovere e cercheranno in tutti i modi di prendersi la seconda vittoria di fila. Contro i bolzanini, che invece ci hanno rimesso le penne in casa contro il Venezia, la gara i calabresi non la dovrebbero sbagliare.

Come vedere Spezia-Cittadella e Catanzaro-SudTirol in diretta tv e in streaming

Spezia-Cittadella e Catanzaro-SudTirol sono in programma sabato 17 febbraio. La prima alle 14:00. La seconda alle 16:15. Si potranno vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Spezia-Cittadella

Spezia leggermente favorito in questo match, in una sfida che dovrebbe regalare anche una rete per squadra e di conseguenza tre complessive. Per quanto vi abbiamo detto prima, i padroni di casa dovrebbero riuscire a conquistare un’importante vittoria.

Le probabili formazioni

SPEZIA (3-4-2-1): Zoet; Tanco, Muhl, Nikolaou; Mateju, Nagy, Esposito, Cassata; Jagiello, Verde; Falcinelli.

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Salvi, Frare, Angeli, Carissoni; Vita, Branca, Kornvig; Cassano; Pittarello, Pandolfi.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1