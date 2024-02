Verona-Juventus, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Verona-Juventus è una partita valida per la venticinquesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

Due sconfitte consecutive rappresentano un unicum nella stagione della Juventus, che fino al k.o. di San Siro con l’Inter si era limitata a perdere una sola partita, contro il Sassuolo a settembre. Lunedì scorso è stata l’Udinese ad approfittare di una Signora ancora stordita per l’esito dello scontro diretto del “Meazza” con i nerazzurri, che potrebbe aver messo fine ai sogni scudetto dei bianconeri. I friulani hanno violato per la prima volta lo Stadium dal 2015 grazie ad un gol di Giannetti (0-1), facendo precipitare la squadra di Massimiliano Allegri a -7 dal primo posto (e l’Inter ha ancora una gara da recuperare).

La Juventus contro l’Udinese ha deluso sotto tanti punti di vista ma soprattutto su quello offensivo. Nel 2024 il trend sembrava improvvisamente cambiato – nelle prime cinque gare dell’anno solare Danilo e compagni non hanno segnato mai meno di due gol – ed invece contro Empoli, Inter e Udinese i bianconeri sono tornati ai vecchi standard, con una rete realizzata in 270 minuti. Allegri, dopo gli elogi, è finito di nuovo al centro delle critiche: il tecnico livornese ha il compito di riportare la Juve sui giusti binari, pensando innanzitutto a difendere il secondo posto dall’assalto del Milan, che adesso ha un solo punto in meno. Fondamentale perciò invertire la rotta in quel di Verona, contro una squadra che sta lottando per non retrocedere e che da agosto in poi ha vinto soltanto due partite.

Gli scaligeri stanno provando a resistere dopo la “rivoluzione invernale” – il club ha ceduto mezza rosa – e pur tornando ad occupare il terzultimo posto hanno conquistato 2 punti nelle ultime tre giornate, frutto dei pareggi con Frosinone e Monza. In casa gli uomini di Marco Baroni sono imbattuti dallo scorso dicembre.

Verona-Juventus: le ultime notizie sulle formazioni

Nel Verona Folorunsho potrebbe arretrare di qualche metro, andando a fare compagnia a Duda in mediana, mentre le due ali nel 4-2-3-1 di Baroni saranno Noslin e Lazovic, con il rientrante Suslov sulla trequarti. Davanti Bonazzoli verrà preferito a Swiderski, che è uscito malconcio dalla sfida con il Monza. La difesa sarà composta da Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz e Cabal.

Allegri con il dubbio Vlahovic: il serbo è ormai recuperato ma non è da escludere che inizi dalla panchina. In ballottaggio anche Chiesa e Yildiz. L’altro duello riguarda la corsia mancina, dove si contendono una maglia Cambiaso e Kostic. Dietro sembra destinata a pesare l’assenza di Bremer, squalificato.

Come vedere Verona-Juventus in diretta tv e in streaming

Verona-Juventus, in programma sabato alle 18:00 allo stadio “Bentegodi” di Verona, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Lo stadio “Bentegodi” negli ultimi anni si è rivelato un posto ostile per la Juventus, con il Verona che è riuscito ad evitare la sconfitta sette volte su nove, perdendo però il match più recente. Certo, molto dipenderà dall’atteggiamento dei bianconeri, deludenti contro Inter e Udinese e tornati a segnare con il contagocce. La squadra di Allegri dovrebbe tornare a vincere in un match da meno di tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Verona-Juventus

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Cabal; Duda, Folorunsho; Noslin, Suslov, Lazovic; Bonazzoli.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Rugani, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa.

Il Verona riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 0-1