Palermo-Como e Sampdoria-Brescia, Serie B: tv, formazioni, pronostici

Palermo-Como e Sampdoria-Brescia sono valide per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Operazione aggancio per il Palermo, che contro il Como ha evidentemente un solo obiettivo in testa: quello di prendere i lombardi a quota 45 punti in classifica. I rosanero vogliono la promozione diretta e stanno tenendo un passo spedito, di quelli che possono fare la differenza da qui alla fine della stagione. E quindi sognano di raggiungere la formazione di Roberts, che al momento è appaiata alla Cremonese al secondo posto, quello che vorrebbe dire Serie A.

Quattro risultati utili di fila per i siciliani, mentre il Como viene da due vittorie firmate da Strefezza, l’acquisto di gennaio prelevato dal Lecce. Ma il fattore campo in questo match potrebbe essere davvero decisivo, con i padroni di casa che partono leggermente favoriti.

Nell’altra gara di questo articolo spazio a Sampdoria e Brescia. Due squadre che avevano altri obiettivi e che adesso si ritrovano a lottare per qualcosa di diverso. Soprattutto i blucerchiati di Pirlo che mai nel corso di questa stagione sono riusciti a dare continuità ai propri risultati. La sconfitta sul campo del Pisa è stata davvero pesantissima e potrebbe creare dei problemi. Ma ci sentiamo di dire in questo caso che un punto a testa potrebbe essere ben accettato da tutti.

Come vedere Palermo-Como e Sampdoria-Brescia in diretta tv e in streaming

Palermo-Como e Sampdoria-Brescia sono in programma sabato 17 febbraio. La prima alle 14:00. La seconda alle 16:15. Si potranno vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Palermo-Como

In una gara da almeno una rete per squadra il Palermo parte favorito e potrebbe prendersi tre punti pesantissimi per il proprio campionato agganciando in vetta il Como. Fattore campo determinante. Rosanero di Corini in forma e quindi con la reale possibilità di vincere la partita.

Le probabili formazioni

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Diakité, Nedelcearu, Ceccaroni, Lund; Ranocchia, Gomes, Segre; Di Mariano, Brunori, Di Francesco.

COMO (4-2-3-1): Semper; Curto, Goldaniga, Barba, Ioannou; Bellemo, Baselli; Strefezza, Verdi, Da Cunha; Gabrielloni.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1