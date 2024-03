Milan-Empoli, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Milan-Empoli è una partita della ventottesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

Due vittorie di fila per il Milan, tra campionato ed Europa League, ma le prestazioni offerte dai rossoneri con Lazio e Slavia Praga non sono state del tutto convincenti. Nella serata dell’Olimpico, una settimana fa, la squadra di Stefano Pioli l’ha spuntata nei minuti finali grazie ad un gol dello svizzero Okafor (0-1) dopo aver rischiato di lasciare la Capitale con un solo punto in tasca contro un avversario inferiorità numerica e che alla fine ha chiuso addirittura in otto, al termine di un match nervosissimo.

Il Diavolo non ha brillato neppure con i cechi, battuti 4-2 nel primo round degli ottavi di finale. Lo Slavia Praga ha creato più d’un grattacapo a Leao e compagni, anche quando è rimasto in dieci uomini a metà primo tempo per l’espulsione del terzino Diouf. Pioli passa all’incasso ma non può essere completamente soddisfatto e già a partire dalla sfida con l’Empoli si aspetta un miglioramento sul piano del gioco ma anche nella propria metà campo, visto che sono sempre più rari i clean sheet dei rossoneri. Contro i toscani di Davide Nicola l’obiettivo è vincere per consolidare il terzo posto e piazzarsi per quanche davanto alla Juventus seconda, che ora ha un solo punto in più. Gli azzurri nell’ultimo turno hanno dovuto fare i conti con il primo dispiacere della gestione Nicola, arrivato dopo sei risultati positivi (tre vittorie ed altrettanti pareggi). Dolorosa la sconfitta interna nello scontro diretto con il Cagliari (0-1), che permesso ai sardi, terzultimi, di portarsi a -2.

Milan-Empoli: le ultime notizie sulle formazioni

Pioli farà rifiatare i giocatori che sono rimasti in campo per quasi tutto il match giovedì contro lo Slavia. Uno di questi è sicuramente Giroud, che potrebbe essere sostituito dal centravanti di riserva, Jovic. Peserà l’assenza dello squalificato Leao, che dovrà stare fermo un turno così come Florenzi. A destra, in difesa, largo a Calabria mentre i due centrali dovrebbero essere Thiaw e Kjaer. Ballottaggio tra Okafor e Chukwueze.

Due recuperi importanti per Nicola: parliamo di quello di Zurkowski a centrocampo e di Caputo in attacco. Il centravanti di origini pugliesi si accomoderà in panchina e potrebbe subentrare a gara in corso. L’ex di turno Niang è leggermente favorito su Cerri.

Come vedere Milan-Empoli in diretta tv e in streaming

La sfida tra Milan e Empoli, in programma domenica alle 15:00 allo stadio “Meazza” di Milano, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

L’organizzazione tattica dell’Empoli targato Nicola potrebbe creare problemi ad un Milan reduce dalle fatiche di coppa, che va a corrente alternata e non sempre riesce ad essere costante dal punto di vista offensivo. Diamo in ogni caso fiducia ai rossoneri, che negli ultimi quattordici precedenti contro i toscani hanno perso solo una volta. Le reti complessive saranno comprese tra due e quattro.

Le probabili formazioni di Milan-Empoli

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Kjaer, Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Okafor; Jovic.

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Zurkowski, Marin, Maleh, Cacace; Cambiaghi, Niang.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1