Lecco-Palermo e Venezia-Bari, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Lecco-Palermo e Venezia-Bari sono valide per la ventinovesima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Due sconfitte di fila hanno allontanato il Palermo di Corini dalla promozione diretta in Serie A. Ternana e Brescia hanno banchettato sulla fase difensiva dei rosanero che in due partite hanno preso sette gol, dimostrando che alla fine i campionati, come sappiamo, li vince la squadra che di gol ne prende di meno. Possiamo tranquillamente affermare, però, che contro il Lecco di Aglietti, ultimo in classifica e ormai quasi senza speranze di salvezza, la formazione ospite possa riuscire nel colpo esterno che ridarebbe speranze.

Sì, perché poi i siciliani la squadra ce l’hanno per poter riuscire nell’impresa. E sarà comunque importante, alla fine, riuscire a chiudere o al terzo o al quarto posto che permette di saltare il primo turno dei playoff. E insomma, dopo due sconfitte di fila, non possiamo non dare fiducia ad una squadra costruita per vincere il campionato o almeno centrare la promozione diretta.

Alla promozione diretta ovviamente ci pensa anche il Venezia di Vanoli che è lì, attaccato al secondo posto della Cremonese che ospita il Como. Una gara quella interna contro il Bari che sembra essere indirizzata verso i lagunari che soprattutto in casa hanno vinto con tutte le big di questo campionato. E poi in casa pugliese nemmeno la cura Iachini sta dando i risultati, visto che dopo un buon avvio sono arrivate due sconfitte e il pareggio interno contro lo Spezia nell’ultimo turno. Insomma, momento nero. E il Venezia ne può approfittare.

Come vedere Lecco-Palermo e Venezia-Bari in diretta tv e in streaming

Lecco-Palermo e Venezia-Bari sono in programma sabato 9 marzo. Entrambe alle 16:15. Si potranno vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Lecco-Palermo

Una gara che almeno una rete per squadra la dovrebbe regalare ma non ci sentiamo di dare come pronostico un risultato diverso da una vittoria ospite. Se vuole rimanere in corsa per la Serie A il Palermo contro l’ultima in classifica deve vincere a tutti i costi. E lo farà senza dubbio.

Le probabili formazioni

LECCO (4-3-3): Melgrati; Guglielmotti, Capradossi, Ierardi, Lepore; Ionita, Degli Innocenti, Crociata; Parigini, Inglese, Buso.

PALERMO (4-2-3-1): Pigliacelli; Diakitè, Nedelcearu, Ceccaroni, Lung; Gomes, Segre; Di Mariano, Ranocchia, Di Francesco; Brunori.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3