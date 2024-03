Liverpool-Manchester City, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Liverpool-Manchester City è una partita valida per la ventottesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 16:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

La partita probabilmente più attesa di questa Premier League, che potrebbe rappresentare un punto di svolta in un campionato che, a due mesi e mezzo dalla fine dei giochi, non ha ancora un dominatore. Occhi puntati dunque su Anfield Road, dove va in scena lo scontro diretto tra Liverpool e Manchester City, rispettivamente prima e seconda della classe, separate da un solo punto.

Non stiamo assistendo però ad una corsa a due: dietro di loro infatti c’è l’Arsenal, che nel frattempo potrebbe averne approfittato e superato entrambe (i Gunners scendono in campo sabato contro il Brentford). Al di là della classifica, tuttavia, questa resterà alla storia come l’ultimo duello – a meno che non si incontrino anche in FA Cup, dove sono tutte e due ancora in corsa – tra Pep Guardiola e Jurgen Klopp, grandi protagonisti dell’ultimo decennio in Inghilterra. Il tecnico tedesco ha giò annunciato che a fine stagione andrà via dicendo che non siederà su altra panchina di Premier League che non sia quella del Liverpool.

Klopp recupera Salah e Szoboszlai

In ogni caso i suoi Reds hanno vinto tutte e sette le ultime partite, compresa quella di Europa League con lo Sparta Praga, strapazzato 5-1 nonostante l’ampio turnover.

Più sofferta invece la vittoria nell’ultima di campionato, con il Liverpool che l’ha spuntata solamente a tempo scaduto grazie ad un gol di Nunez (0-1). Vince ininterrottamente da cinque partite il Manchester City, che mercoledì scorso ha completato l’opera in Champions League battendo 3-1 il Copenaghen anche nella gara di ritorno e qualificandosi senza patemi ai quarti di finale. Guardiola non ha grossi problemi di infortuni e potrà schierare la miglior formazione possibile: mancherà all’appello il solo Grealish. Non ha questa fortuna il suo collega Klopp, anche se la situazione è decisamente migliorata rispetto a qualche settimana fa in casa Liverpool: Salah e Szoboszlai partiranno dal 1′, mentre restano in infermeria Matip, Diogo Jota, Alexander-Arnold, Alisson, Bajcetic, Jones, Gravenberch, Thiago Alcantara e Konatè.

Come vedere Liverpool-Manchester City in diretta tv e in streaming

Liverpool-Manchester City è in programma domenica alle 16:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport 4K (canale 213). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Il Manchester City ha vinto solo una volta nel tempio di Anfield negli ultimi otto precedenti e questo vorrà pur dire qualcosa. Del resto il Liverpool è ancora imbattuto tra le mura amiche proprio come i Cityzens: la squadra di Guardiola ha qualcosa in più e soprattutto ha meno infortunati ma i Reds quest’anno in casa sono solidissimi: se dovesse verificarsi un pareggio, come all’andata (finì 1-1), non sarebbe una sorpresa.

Le probabili formazioni di Liverpool-Manchester City

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Bradley, Gomez, van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Endo, Mac Allister; Salah, Darwin Nunez, Luis Diaz.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Stones, Aké; Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne; Foden, Haaland, Alvarez.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1