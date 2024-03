Manchester City-Manchester United, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Manchester City-Manchester United è una partita della ventisettesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 16:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Ormai, quando c’è il derby di Manchester, non si ferma solo l’Inghilterra ma il mondo. City contro United nel corso degli ultimi anni è diventata una sfida “globale”, nonostante il declino dello United, un tempo dominatore assoluto della stracittadina, sia irreversibile. Le gerarchie, difatti, si sono completamente ribaltate e non stupisce affatto che sia stato il City ad aggiudicarsi cinque degli ultimi sei precedenti, compresa la gara d’andata a Old Trafford, terminata con un netto 3-0 per la squadra di Pep Guardiola.

I due club stanno lottando ovviamente per obiettivi diversi. I Cityzens, dopo aver realizzato il mitologico Treble nella passata stagione, vorrebbero replicarsi ma in campionato devono fare i conti con Liverpool e Arsenal. I Reds – nel momento in cui scriviamo – comandano la classifica con un punto di vantaggio sul City e due sui Gunners, ma in questo fine settimana scenderanno in campo ventiquattr’ore prima dei campioni in carica (se la vedranno con il Nottingham Forest). Non possono rilassarsi, dunque, De Bruyne e compagni, imbattuti da metà dicembre. Dal Mondiale per Club il City le ha vinte quasi tutte ed in settimana ha seppellito di gol (2-6) il malcapitato Luton Town in FA Cup: ben cinque li ha messi a segno l’insaziabile Haaland.

Nella coppa nazionale più importante ha passato il turno anche lo United, che in casa del Nottingham Forest l’ha spuntata 1-0 grazie ad una rete del centerocampista brasiliano Casemiro allo scadere.

I Red Devils, fuori dalle coppe europee dopo la cocente delusione in Champions League – a casa già dopo i gironi – avevano bisogno di voltare pagina dopo la sconfitta di sabato scorso con il Fulham, che a sorpresa si è imposto 2-1 a Old Trafford, rallentando la rincorsa degli uomini di Erik ten Hag al quinto posto, attualmente distante 3 punti. Lo United, prima del k.o. con i Cottagers, aveva ottenuto cinque vittorie di fila. Ad ogni modo, per evitare la sconfitta nel derby servirà un’impresa: l’allenatore danese deve fare fronte a tantissime assenze, compresa quella dell’attaccante Hojlund. Il suo collega Guardiola invece deve fare a meno del solo Grealish: l’ex Aston Villa non ci sarà, mentre è in forte dubbio Gvardiol.

Come vedere Manchester City-Manchester United in diretta tv e in streaming

Manchester City-Manchester United è in programma domenica alle 16:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 4K (canale 213). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Il divario è molto ampio tra le due squadre, c’è poco da discutere. E per il Manchester United, con una rosa ridotta all’osso, sarà quasi impossibile evitare la sconfitta contro i cugini all’Etihad Stadium, dove i Red Devils non vincono da marzo 2021. Mancheter City favorito in una gara da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Manchester City-Manchester United

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Stones, Aké; Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne; Doku, Haaland, Foden.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Dalot, Varane, Lindelof, Amrabat; Casemiro, Mainoo; Antony, Bruno Fernandes, Garnacho; Rashford.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1