I pronostici di domenica 3 marzo: Serie A, Premier League, Liga, Ligue 1, Bundesliga

I pronostici di domenica 3 marzo: si gioca in Serie A, Premier League, Liga, Ligue 1, Eredivisie e Bundesliga.

Il big match della domenica di Serie A si gioca allo stadio Maradona tra Napoli e Juventus. I bianconeri nonostante la vittoria ottenuta all’ultimo secondo nello scorso turno contro il Frosinone non sono ancora guariti: le ultime prestazioni sono state deludenti e l’assenza di Rabiot a centrocampo si farà sentire.

Il Napoli col nuovo allenatore Calzona e soprattutto col ritorno di Osimhen in campo non ha mai perso ed è sempre andato in gol: una serie che potrebbe proseguire anche stasera.

Pronostici altre partite

Il Manchester City in lotta per la vittoria della Premier League non può permettersi distrazioni: nel derby contro il Manchester United del resto le motivazioni non mancheranno e c’è da aspettarsi una nuova vittoria con almeno tre gol complessivi. Successi interni alla portata anche per il Villarreal contro il Granada nella Liga spagnola e per il Rennes contro il Lorient nella Ligue 1 francese.

Altre partite che promettono gol sono PSV Eindhoven-Feyenoord di Eredivisie, Hoffenheim-Werder Brema di Bundesliga e Athletic Bilbao-Barcellona di Liga.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Napoli vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Napoli-Juventus, Serie A, ore 20:45

Vincenti

• Villarreal (in Villarreal-Granada, Liga, ore 14:00)

• Manchester City (in Manchester City-Manchester Utd, Premier League, ore 16:30)

• Rennes (in Rennes-Lorient, Ligue 1, ore 17:05)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Ajax-Utrecht, Eredivisie, ore 12:15

• Manchester City-Manchester Utd, Premier League, ore 16:30

• PSV Eindhoven-Feyenoord, Eredivisie, ore 14:30

Le partite da almeno un gol per squadra

• Frosinone-Lecce, Serie A, ore 15:00

• Burnley-Bournemouth, Premier League, ore 14:00

• Hoffenheim-Werder Brema, Bundesliga, ore 17:30

Il “clamoroso”

Pareggio (in Athletic Bilbao-Barcellona, Liga, ore 21:00)