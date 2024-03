Athletic Bilbao-Barcellona, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Athletic Bilbao-Barcellona è una gara valida per la ventisettesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 21:00: tv, formazioni e pronostici

Distrutto l’Atletico Madrid in Coppa del Re. Una partita sontuosa. La squadra di Valverde ha vinto sia all’andata che al ritorno contro quella di Simeone nel doppio confronto nella semifinale della manifestazione spagnola conquistando l’accesso all’ultimo atto contro il Maiorca. Una dimostrazione di forza autentica, e adesso l’obiettivo è quello di alzare al cielo il trofeo. I baschi nel corso di questi anni hanno dimostrato di saperci davvero fare sotto questo aspetto.

E anche la classifica della Liga ci indica che Inaki Williams e compagni stanno disputando una grandissima stagione: quinti in classifica a solamente tre lunghezze dal quarto posto che garantirebbe, ovviamente, l’accesso alla prossima Champions League. Peccato che adesso arrivi il Barcellona, che non ha giocato durante la settimana e che nello scorso weekend, contro il Getafe, ha mostrato degli importanti segnali di risveglio rispetto a quelle che erano le ultime uscite.

Puntano al secondo posto i catalani che in stagione non perdono da più di un mese quando all’Olimpico è passato il Villarreal. E siccome la partita contro il Napoli nel ritorno degli ottavi è lontana, ancora, una settimana, possiamo tranquillamente affermare che il Barcellona sta preparando al meglio questo match. Ma da qui a dire che possa vincere ce ne passa.

Come vedere Athletic Bilbao-Barcellona in diretta tv e streaming

Athletic Bilbao-Barcellona, valida per la ventisettesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

In un match che dovrebbe regalare almeno una rete per squadra – e su questo ci possono essere poche discussioni – diciamo che il risultato più probabile è il pareggio. Difficile pensare che il Bilbao possa riuscire in una doppia impresa in pochi giorni, difficile che il Barcellona di quest’anno possa imporsi su uno dei campi più difficili del campionato. Sì, la X ci pare la “soluzione” più logica.

Le probabili formazioni di Athletic Bilbao-Barcellona

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Agirezzabala; de Marcos, Vivian, Paredes, Lekue; Ruiz, Prados Diaz; Inaki Williams, Sance, Nico Williams; Guruzeta.

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Kounde, Araujo, Cubarsi, Cancelo; de Jong, Christensen, Gundogan; Raphinha, Lewandowski, Joao Felix.



POSSIBILE RISULTATO: 1-1