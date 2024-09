Villarreal-Barcellona, Liga: tv, streaming, probabili formazioni e pronostico

Villarreal-Barcellona è una partita valida per la sesta giornata della Liga e si gioca domenica alle 18.30: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming

Uno dei confronti più affascinanti della sesta giornata della Liga spagnola sarà sicuramente quello dell’Estadio de la Ceramica tra Villarreal e Barcellona. Reduce dallo sfortunato esordio in Champions League contro il Monaco, i blaugrana guardano tutti dall’alto in Liga, forti delle cinque vittorie ottenute nelle prime cinque gare di campionato. Il Villarreal, però, non ha alcuna intenzione di fare da vittima sacrificale: il ‘Sottomarino’ giallo vive infatti un ottimo periodo di forma, risultando ancora imbattuto con i suoi 11 punti. Sia Flick che Marcelino dovranno comunque fare i conti con numerose assenze che dovrebbero orientare in modo determinante le scelte dei due allenatori.

Ancora out Foyth e Gerard Moreno, il Villarreal recupererà Pape Gueye, che farà il suo rientro dopo la squadra. Restano ancora in dubbio Kambwala e Pedraza, in crescita di condizione ma non ancora al top della forma. Ad ogni modo, il vero dubbio di formazione per Marcelino è rappresentato dall’impiego o meno di Parejo, la cui possibile esclusione dall’undici titolare sarebbe compensata dalla maggiore fisicità offerta dalla coppia di centrocampo Comesaña – Gueye. Sul fronte opposto – oltre alla squalifica di Ferran Torres – Flick dovrà fare a meno di Bernal, Christensen, Gavi, Araujo e Fermin, mentre Marc Casado e De Jong sono ancora in dubbio. A meno di turnover last minute, Xavi dovrebbe affidarsi al solito tridente costituito da Yamal, Raphinha e Lewandowski.

Come vedere Villarreal-Barcellona in diretta tv e streaming

La sfida tra Villarreal e Barcellona, valida per la sesta giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 18.30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Barcellona è quotato a 1.80 su Goldbet e Lottomatica e a 1.75 su Snai; il pareggio, invece, si assesta a quota 4.10. Il segno “gol” è quotato invece a 1.37 su Goldbet e Lottomatica e 1.35 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Il Barcellona potrebbe incorrere in qualche difficoltà nel portare a casa la sesta vittoria consecutiva. Il Villarreal ha tutte le carte in regola per fermare gli uomini di Flick, soprattutto se dovessero riuscire ad incanalare la gara nei binari più congeniali. La sensazione è che i padroni di casa possano seriamente fare lo sgambetto ai blaugrana. A tal proposito, appare molto golosa l’opzione del pareggio con gol.

Le probabili formazioni di Villarreal-Barcellona

VILLARREAL (4-4-2) Conde; Femenia, Albiol, Costa, Sergi Cardona; Parejo, Comesaña, Pape Gueye; Ayoze, Baena; Barry.

BARCELLONA (4-3-3) Ter Stegen; Koundé, Íñigo Martínez, Cubarsí, Balde; Eric García, Casadó, Pedri; Yamal, Raphinha; Lewandowski.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1