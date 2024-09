Ranking Atp, esplode la bomba Sinner: cosa sta succedendo

Ranking Atp: esplode la bomba relativa a Jannik Sinner: ecco quello che sta succedendo proprio in queste ultime settimane

Il suo momento. Quello di prendersi i meriti di una crescita costante, fatta di successi, moltissimi, e di pochissime sconfitte. Cinque in tutto il 2024. Jannik Sinner, numero uno del mondo e fresco vincitore degli Us Open, è il tennista più forte del Mondo. Non ci possono essere discussioni.

Nel corso di questi ultimi mesi è anche riuscito a mettersi alle spalle quelli che sono stati dei problemi extra campo. La positività al Clostebol lo ha toccato, anche se lui non centrava nulla. E dopo essere stato assolto da un’accusa sicuramente infamante, mettendo in evidenza la sua buona fede, è tornato a sorridere. Lo ha fatto mostrando il suo orgoglio e il suo tennis a tutto il Mondo. Insomma, una questione per uomini forti e Jannik si è dimostrato uno di questi nonostante abbia solo 23 anni.

Ranking Atp, bomba Sinner

Numero uno al mondo da 15 settimane, Jannik Sinner è pronto a mettersi alle spalle diversi atleti che nel corso della loro carriera hanno toccato questo traguardo. Un quadro della situazione lo fa tennisworlditalia.com, che svela che a breve supererà “il russo Daniil Medvedev e poi successivamente Mats Wilander, a quota 20 nella speciale classifica delle settimane in testa al ranking. Jannik ha un vantaggio netto su tutti i rivali, l’unico che ha vinto 2 Slam come lui e che sulla carta poteva tenergli testa, lo spagnolo Carlos Alcaraz, è stato molto discontinuo ed è a circa 5000 punti di distacco in classifica“.

La realtà dei fatti, quindi, ci dice una cosa: salvo clamorosi colpi di scena che non sono previsti all’orizzonte, nonostante nello sport non si possa togliere del tutto nulla, Jannik Sinner rimarrà numero uno della classifica mondiale fino alla prossima stagione. E di questo vi abbiamo già parlato nel corso delle scorse settimane: solamente 8 tennisti, nella propria carriera e da quando la classifica viene stilata dal computer, sono stati in grado di chiudere l’anno davanti a tutti. Sinner è uno di questi. Un orgoglio per tutta l’Italia. In attesa, adesso, della Coppa Davis e anche delle Atp Finals. Perché se l’appetito vien mangiando, adesso è il momento di prendersi tutto. O quasi.