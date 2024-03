Napoli-Juventus, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Napoli-Juventus è una partita valida per la ventisettesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

In settimana l’Inter ha strapazzato l’Atalanta 4-0 nel recupero ed è volata a +12 sulla Juventus. Di scudetto è ormai improprio continuare a parlarne, dal momento che nel giro di poco meno di un mese i nerazzurri sono definitivamente usciti dai radar della squadra di Massimiliano Allegri, il cui obiettivo adesso è provare a consolidare il secondo posto e blindare quanto prima la qualificazione alla prossima Champions League. La pressione sul tecnico livornese, tuttavia, rimane alta nonostante il ritorno al successo contro il Frosinone (3-2).

Domenica scorsa la Juventus è ha riassaporato la gioia dei tre punti ma quanta sofferenza per avere la meglio sui ciociari, piegati solamente in pieno recupero da un guizzo del difensore Rugani. Interrotto il digiuno che durava da quattro giornate – a malapena due pareggi contro Empoli, Inter, Udinese e Verona – e subito respinto l’assalto del Milan (rossoneri frenati dall’Atalanta a San Siro), tuttavia i problemi che hanno attanagliato la Signora da fine gennaio in poi non sembrano affatto risolti. La difesa continua a scricchiolare e l’ultimo clean sheet risale a mese fa. In compenso si è sbloccato un attacco che tra Verona e Frosinone ha realizzato 4 reti. Il big match con il Napoli al “Maradona” ci dirà di più sullo stato di salute dei bianconeri e lo stesso vale per gli azzurri, a caccia di conferme dopo il 6-1 rifilato mercoledì scorso al Sassuolo nel recupero.

Larghissima la prima vittoria della gestione Calzona, tecnico che subentrato a Walter Mazzarri all’indomani del pareggio con il Genoa: a sprazzi si è rivisto il Napoli dello scorso anno, con Osimhen (tripletta) e Kvaratskhelia (doppietta) sugli scudi. I tre punti in trasferta mancavano da novembre: i partenopei però non possono assolutamente fermarsi, visto che sono soltanto ottavi ed il quarto posto è distante ben otto punti.

Napoli-Juventus: le ultime notizie sulle formazioni

In difesa Calzona deve scegliere se dare di nuovo fiducia a Juan Jesus, disastroso domenica scorsa a Cagliari, oppure se lanciare il connazionale Natan. L’altro dubbio è a centrocampo, dove l’ex Sassuolo Traoré sembra in vantaggio rispetto a Zielinski. Niente da fare, infine, per Cajuste e Ngonge, entrambi indisponibili.

Due assenze importanti nella Juventus, che a centrocampo non avrà Rabiot e McKennie, infortunati. Cambiaso ricoprirà eccezionalmente il ruolo di mezzala, con Allegri che darà fiducia al neoacquisto Alcaraz. Sulle fasce Weah e Kostic. In attacco da valutare le condizioni di Chiesa, che si è fatto male in allenamento: toccherà alla coppia Vlahovic-Yildiz. Dietro duello Rugani-Danilo.

Come vedere Napoli-Juventus in diretta tv e in streaming

La sfida tra Napoli e Juventus, in programma domenica alle 20:45 allo stadio "Maradona" di Napoli, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216).

Il pronostico

Da quando lo stadio di Fuorigrotta ha cambiato nome la Juventus non è mai riuscita ad espugnarlo: quattro i successi consecutivi degli azzurri al “Maradona”, compreso lo storico 5-1 dello scorso anno. Da allora di acqua sotto i ponti ne è passata tanta ed oggi i partenopei – che hanno già cambiato due allenatori – sono alle prese con numerosi problemi, così come del resto i bianconeri: entrambi stanno provando ad uscire da momenti difficili. Il pronostico resta aperto ma, a differenza dell’andata, quando la Juve vinse 1-0, stavolta dovrebbero assistere ad un match da almeno un gol per parte. Il Napoli ne ha sempre subito almeno uno nelle ultime sei partite, la difesa della Juve è stata sempre perforata nelle ultime quattro.

Le probabili formazioni di Napoli-Juventus

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Weah, Cambiaso, Alcaraz, Locatelli, Kostic; Vlahovic, Yildiz.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1