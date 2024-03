Atalanta-Bologna, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Atalanta-Bologna è una partita valida per la ventisettesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

Se la corsa al quarto posto, quest’anno, ha tutt’altro sapore lo si deve principalmente all’exploit del Bologna, che al momento sarebbe qualificato alla prossima Champions League. I felsinei rappresentano senz’alcun dubbio la grande sorpresa di questa Serie A e possono continuare a sognare in grande. Le turbolenze vissute tra il vecchio ed il nuovo anno sono solo un lontano ricordo: dal successo nel derby con il Sassuolo la squadra di Thiago Motta non si è più fermata, conquistando cinque vittorie di fila, un filotto in cui hanno avuto la meglio anche su dirette concorrenti come Fiorentina e Lazio.

Il Bologna è quarto da solo ma la prima di tante prove del nove è quella del Gewiss Stadium con l’Atalanta, che è il modello a cui si ispira la società felsinea (non a caso due stagioni fa ha assoldato uno degli artefici della “favola” atalantina, Giovanni Sartori). La Dea ha 2 punti in meno ed è reduce dalla notte da incubo di San Siro: nel recupero con l’Inter, mercoledì scorso, i nerazzurri bergamaschi non sono riusciti a contenere lo strapotere della capolista (4-0), che ha reagalto alla squadra di Gian Piero Gasperini il primo dispiacere del 2024, mettendo fine ad una striscia di ben dieci risultati utili consecutivi. La seconda tappa del “ciclo terribile” – da giovedì prossimo torna anche l’impegno in Europa League per la Dea, impegnata con lo Sporting – che attende gli orobici è proprio lo scontro diretto con il Bologna, attualmente l’avversaria più temibile per il quarto posto. In caso di successo l’Atalanta scavalcherebbe i sorprendenti rossoblù, salendo a quota 49 punti.

Atalanta-Bologna: le ultime notizie sulle formazioni

Gasperini può far ruotare senza problemi i suoi giocatori dopo il recupero infrasettimanale con l’Inter. Sulle fasce largo a Holm e Ruggeri, mentre in attacco dovrebbe iniziare dal 1′ il recuperato Lookman, che affiancherà l’ormai insostituibile De Ketelaere. La difesa orobicasarà formata da Scalvini, Djimsiti e Kolasinac.

L’unico dubbio di Thiago Motta è quello relativo alla presenza di Saelemaekers, che per la gara di Bergamo dovrebbe riuscire a recuperare. Con il belga sarà dunque 4-1-4-1: l’ex Freuler si posizionerà davanti alla difesa.

Come vedere Atalanta-Bologna in diretta tv e in streaming

La sfida tra Atalanta e Bologna, in programma domenica alle 18:00 al Gewiss Stadium di Bergamo, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Le statistiche dicono che il Bologna è la squadra con cui la Dea ha conquistato il maggior numero di vittorie in Serie A, eppure gli ultimi due confronti se li sono aggiudicati i felsinei, segnando tre gol complessivi senza subirne nessuno. Thiago Motta, insomma, sa come creare grattacapi al “maestro” Gasperini e potrebbe venire fuori una gara a lungo bloccata – e nel complesso molto equilibrata – come all’andata. Immaginiamo un match da meno di quattro gol complessivi ma entrambe dovrebbero segnarne almeno uno. L’Atalanta, in ogni caso, dovrebbe riuscire a frenare la corsa del Bologna.

Le probabili formazioni di Atalanta-Bologna

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, de Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, De Ketelaere.

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler; Orsolini, Ferguson, Fabbian, Saelemaekers; Zirkzee.

Atalanta-Bologna: chi vince? Atalanta

Pareggio

Bologna View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1