Maiorca-Girona, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Maiorca-Girona è una gara valida per la ventisettesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 18:30: tv, formazioni e pronostici

La settimana del Maiorca è stata clamorosa: la squadra che nel tardo pomeriggio di domenica ospiterà la vicecapolista Girona, ha piazzato il colpo dell’anno conquistando l’accesso alla finale di Coppa del Re andando a vincere ai rigori sul campo della Real Sociedad. Un’affermazione clamorosa che apre scenari altrettanti clamorosi per la stagione. Anche se, nell’ultimo atto, Muriqi e compagni se la dovranno vedere con l’Athletic Bilbao che è favorito.

Ma in una gara secca tutto può succedere e i festeggiamenti per il grande traguardo raggiunto potrebbero giocare un brutto scherzo ai padroni di casa contro la formazione di Michel che dopo un periodo di appannamento è tornata a vincere in casa contro il Rayo Vallecano confermando la sua seconda posizione in classifica alle spalle del Real Madrid. Arrivati a questo punto, è evidente, l’obiettivo della truppa rivelazione dell’intera stagione è quello di cercare di chiudere al secondo posto, anche perché la qualificazione alla prossima Champions League (dieci punti di vantaggio sulla quinta) sembra proprio essere in cassaforte. Rispetto alla squadra di Ancelotti invece sono sei i punti di svantaggio, quindi il campionato è quasi deciso. Però i Blancos giocano a Valencia, e magari possono anche incappare in un mezzo passo falso. E il Girona ne vuole approfittare per tenere viva una fiammella che ancora non si è del tutto spenta. Insomma, gli ospiti sono davvero favoriti.

Come vedere Maiorca-Girona in diretta tv e streaming

Maiorca-Girona, valida per la ventisettesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

In una gara da almeno una rete per squadra e anche di tre complessive, alla fine dei 90 minuti il Girona potrebbe riuscire a prendersi l’intera posta in palio e mantenere il secondo posto alle spalle del Madrid. L’impegno di 120minuti durante la settimana potrebbe pesare sulle gambe – e sulla testa – del Maiorca.

Le probabili formazioni di Maiorca-Girona

MAIORCA (3-5-2): Greif; Gonzalez, Valjent, Raillo, Copete, Costa; Sanchez, Samu Costa, Rodriguez; Larin, Muriqi.

GIRONA (4-2-3-1): Gazzaniga; Couto, Garcia, Lopez, Gutierrez; Herrera, Garcia; Tsygankov, Portu, Savio; Dovbyk.



POSSIBILE RISULTATO: 1-2