Nadal-Alcaraz, il gran giorno è finalmente arrivato: tutto quello che c’è da sapere sull’appuntamento con The Netflix Slam.

Più volte si è temuto che alla fine potesse saltare tutto. Perché se la presenza di Rafael Nadal, alla luce dei suoi guai di natura fisica, pareva incerta, ad un certo punto lo è stata anche quella del suo rivale, Carlos Alcaraz. E invece, a dispetto del destino che ha cercato in tutti i modi di mettere loro i bastoni fra le ruote, il big match tutto spagnolo si farà.

Il gran giorno è arrivato è tutto è pronto per la sfida generazionale e pirotecnica che, stasera, terrà incollati alla televisione milioni e e milioni di telespettatori. Poco importa che la gara in questione non abbia alcuna incidenza in termini di ranking e di punti, perché avrà comunque un fascino irresistibile. Non capita tutti i giorni, d’altra parte, di vedere un esponente della vecchia guardia che duella contro un rappresentante della nuova generazione. Men che meno in una cornice prestigiosa come quella di Las Vegas e su un palcoscenico che, essendo stato messo in piedi apposta, sarà senz’altro spettacolare. Unico nel suo genere.

La sfida, lo ricordiamo, è stata organizzata dal colosso dello streaming per eccellenza e si chiama, in onore ad esso, The Netflix Slam. Si tratterà di uno spettacolo, né più e né meno. Ma che spettacolo!

Nadal-Alcaraz, che lo show abbia inizio: è il giorno di The Netflix Slam

I due iberici si prenderanno a pallate nella suggestiva cornice della Michelob Ultra Arena, al Mandalay Bay Resort and Casino. Lo show avrà inizio alle 21 e sarà trasmesso in diretta. Non resta che capire, a questo punto, come vedere Nadal-Alcaraz a Las Vegas in tv.

Naturalmente, trattandosi di una sfida organizzata da Netflix, sarà necessario possedere l’abbonamento alla piattaforma, per potersi gustare in diretta una gara che si preannuncia epica. Potresti non possedere un account, se non sei un divoratore di serie tv e film, ma niente paura: hai ancora un’opportunità. Se proprio non vuoi perderti lo show, puoi sempre sottoscrivere, ad un prezzo irrisorio, l’abbonamento al piano standard con pubblicità.

Costa 5,49 euro al mese, ma potrai disdirlo quando vuoi. La sfida generazionale in onda su Netflix, puoi starne certo, varrà ogni centesimo della cifra che avrai pagato. Potrebbe non essere l’unico show di questo tipo in cantiere, tra l’altro. Il colosso dello streaming pare molto interessato al tennis – si pensi alla serie Break Point – e pare che questo sia solo l’assaggio di una più ampia programmazione rivolta agli amanti di uno sport in continua ascesa.