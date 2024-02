Inter-Atalanta, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Inter-Atalanta è un recupero della ventunesima giornata di Serie A e si gioca mercoledì alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

L’ultimo dei quattro recuperi di Serie A è quello più importante, non solo ai fini della classifica ma sopratutto di una lotta scudetto che sembra quasi chiusa. L’Inter, che un mese fa non poté affrontare l’Atalanta perché impegnata nella Final Four di Supercoppa Italiana – poi vinta in finale contro il Napoli – ha l’opportunità di allungare ulteriormente sulla sua principale (ed al momento unica) inseguitrice, la Juventus, portandosi a +12 sui bianconeri in caso di vittoria sugli uomini di Gian Piero Gasperini, che fanno ritorno a San Siro a distanza di soli tre giorni dalla sfida con il Milan.

La squadra di Simone Inzaghi al momento dà la sensazione di essere inarrestabile. Nessuno ha numeri simili, non solo in Italia ma anche nel resto d’Europa. I nerazzurri meneghini hanno 66 punti – se dovesse tenere questa media arriverebbero a quota 100 a fine stagione – e vantano sia il miglior attacco che la miglior difesa (63 gol realizzati e 12 subiti). È un’Inter che continua a galoppare nonostante gli impegni ravvicinati: domenica scorsa è arrivata la decima vittoria consecutiva tra le varie competizioni, un roboante 4-0 al Lecce e si è trattato del secondo di fila in campionato dopo quello rifilato alla Salernitana. Lautaro Martinez e compagni in questo recupero avranno modo di confrontarsi con una delle squadre più in forma del torneo, che come loro è ancora imbattuto nel 2024.

La Dea ha visto interrompersi la striscia di vittorie domenica scorsa contro i rossoneri. Non una prestazione entusiasmante, visto che il Milan avrebbe meritato i tre punti se fosse stato più cinico sotto porta (1-1, al vantaggio di Leao ha replicato Koopmeiners) ma non è affatto un cattivo risultato, tenendo conto della voglia di riscatto degli uomini di Stefano Pioli. I bergamaschi, se dovessero avere la meglio sull’Inter, scavalcherebbero di nuovo il Bologna al quarto posto: i felsinei adesso hanno un punto in più degli orobici.

Inter-Atalanta: le ultime notizie sulle formazioni

Inzaghi dovrà fare a meno di due titolarissimi come Thuram e Calhanoglu, entrambi infortunati. In difesa non ci sarà neppure Acerbi, sostituito ancora da de Vrij. In porta torna Sommer, mentre a centrocampo l’allenatore darà un’altra chance ad Asllani, chiamato a non far rimpiangere il turco. Davanti c’è Arnautovic.

Dall’altro lato, Gasperini potrebbe cambiare qualcosa dopo la sfida con il Milan. Chiede spazio il croato Pasalic a centrocampo, in difesa invece toccherà ad Holm sostituire Scalvini, uscito malconcio dal match coi rossoneri. Turnover anche in attacco, dove accanto all’insostituibile De Ketelaere potrebbe rivedersi Lookman.

Come vedere Inter-Atalanta in diretta tv e in streaming

Il pronostico

L’ultimo successo dell’Atalanta a San Siro contro l’Inter risale al 2018. Solo vittorie dei nerazzurri (meneghini) negli ultimi quattro precedenti, compreso uno in Coppa Italia. La Dea negli ultimi due mesi ha fatto ben issimo ma la squadra di Inzaghi apparentemente non sembra avere punti deboli e partirà coi favori del pronostico. Per l’Inter, tuttavia, battere l’Atalanta non sarà una passeggiata: non è da escludere che anche gli uomini di Gasperini segnino almeno una rete. Intriga l’opzione “x primo tempo/2 secondo”.

Le probabili formazioni di Inter-Atalanta

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, Lautaro Martinez.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, de Roon, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners; Lookman, De Ketelaere.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1