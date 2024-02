I pronostici di mercoledì 28 febbraio: Serie A, Serie B, FA Cup e non solo

I pronostici di mercoledì 28 febbraio: si chiude il turno infrasettimanale di Serie B, in campo pure due recuperi di Serie A e la FA Cup inglese.

Mercoledì con due recuperi di Serie A: il Napoli in crisi nonostante il secondo cambio di allenatore con Calzona al posto di Mazzarri proverà ad approfittare del periodo nero del Sassuolo. Anche il Sassuolo ha esonerato l’allenatore: al posto di Dionisi ci sarà Bigica. Partita aperta a ogni risultato in cui i gol non dovrebbero mancare viste le incertezze difensive del Napoli.

Continua la sua marcia trionfale l’Inter che pur avendo già ipotecato lo Scudetto vuole provare a chiudere definitivamente i conti: l’Atalanta cerca punti pesanti in chiave Champions League e a San Siro è già uscita indenne contro il Milan.

Pronostici altre partite

In Serie B il Venezia in lotta per la promozione diretta se la vedrà col Cittadella in calo nell’ultimo periodo. Si gioca pure nella FA Cup inglese: il Chelsea, persa la finale di League Cup col Liverpool, ha solo la FA Cup a disposizione per provare a salvare la stagione. Contro il Leeds vittoria obbligatoria. Anche il Manchester United fuori dall’Europa non può permettersi di snobbare questa competizione.

Promettono gol e spettacolo Wolves-Brighton e Liverpool-Southampton.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Manchester United vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Nottingham Forest-Manchester United, FA Cup, ore 20:45

Vincenti

• Venezia (in Venezia-Cittadella, Serie B, ore 20:30)

• Chelsea (in Chelsea-Leeds, FA Cup, ore 20:30)

• Inter (in Inter-Atalanta, Serie A, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Chelsea-Leeds, FA Cup, ore 20:30

• Celtic-Dundee, Scottish Premier, ore 20:45

• Liverpool-Southampton, FA Cup, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Sassuolo-Napoli, Serie A, ore 18:00

• Pisa-Modena, Serie B, ore 20:30

• Wolves-Brighton, FA Cup, ore 20:45

Il “clamoroso”

Liverpool vincente e almeno un gol per squadra (in Liverpool-Southampton, FA Cup, ore 21:00)