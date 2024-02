Liverpool-Southampton, FA Cup: streaming, probabili formazioni, pronostici

Liverpool-Southampton è una partita del quinto turno di FA Cup e si gioca mercoledì alle 21:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Il Liverpool ha appena vinto il suo primo trofeo stagionale, la League Cup, finita per la decima volta nella ricca ed assortita bacheca dei Reds (nessuno se l’è aggiudicata così tante volte). Rispetto alla finale di due anni fa – giocata sempre contro il Chelsea – a Wembley stavolta gli uomini di Jurgen Klopp sono riusciti ad evitare i rigori per un soffio: a due minuti dalla fine del secondo ed ultimo supplementare, il Liverpool l’ha spuntata (0-1) grazie ad un gol del suo capitano, Virgil van Dijk, che ha fatto impazzire di gioia i tifosi presenti a Londra.

Klopp ha approfittato della Coppa di Lega per dare spazio a diversi prodotti del settore giovanile: in campo dal 1′ c’erano Bradley ed Elliott, mentre prima dei supplementari sono entrati i vari Danns, McConnell e Quansah. Senza gran parte dei titolari, dunque, i Reds hanno dato un’importante dimostrazione di forza, che farà sicuramente da sprone in vista del prosieguo della stagione. Il Liverpool è ancora in corsa su tre fronti: la priorità è senza dubbio il campionato – i Reds sono primi con un punto in più del Manchester City e tra due settimane ci sarà l’attesissimo scontro diretto ad Anfield Road – ma stuzzicano pure Europa League ed FA Cup. Un en plein sarebbe il più bel regalo d’addio da parte del tecnico tedesco, che saluterà in estate.

Reds, dopo il trionfo ci sono i Saints

Tre giorni dopo il trionfo nella capitale inglese, i Reds scenderanno di nuovo in campo – si prospetta un ampio turnover – per affrontare il Southampton nel quinto turno di FA Cup.

I Saints lo scorso anno sono finiti in Championship e stanno provando a tornare immediatamente in massima serie. Le cose si sono complicate nell’ultimo periodo, in seguito alle tre sconfitte con Bristol City, Hull City e Milwall che hanno fatto scivolare la squadra di Russell Martin al quarto posto, fuori dalle prime due. Il Leeds secondo, per intenderci, ha cinque punti in più dei biancorossi, che se il campionato terminasse adesso dovrebbero disputare i playoff. L’allenatore scozzese chiedere gli straordinari a Edozie, Rothwell ed Armstrong mentre Klopp schiererà un’altra formazione infarcita di riserve: solo panchina per Salah.

Come vedere Liverpool-Southampton in streaming

Liverpool-Southampton è in programma mercoledì alle 21:00. La partita si potrà vedere in diretta su DAZN, la piattaforma in possesso dei diritti di trasmissione della FA Cup. A partire dal 2024 il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece 49,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale.

Il pronostico

Klopp è intenzionato a fare numerosi cambi ed è per questo che quella di Anfield potrebbe essere una gara molto meno scontata del previsto. Liverpool favorito per la qualificazione ma non sarebbe una sorpresa se il Southampton segnasse almeno una rete ad Anfield.

Le probabili formazioni di Liverpool-Southampton

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Bradley, Gomez, Quansah, Tsimikas; Clark, Mac Allister, McConnell; Elliott, Danns, Gakpo.

SOUTHAMPTON (4-3-3): Lumley; Bree, Stephens, Bednarek, Walker-Peters; Rothwell, Smallbone, Aribo; Edozie, Adams, Sulemana.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1