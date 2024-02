Chelsea-Leeds, FA Cup: streaming, probabili formazioni, pronostici

Chelsea-Leeds è una partita del quinto turno di FA Cup e si gioca mercoledì alle 20:30: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Il Chelsea di Mauricio Pochettino ha appena fallito una delle poche occasioni per raddrizzare una stagione che è iniziata male e rischia di finire peggio. I Blues, solo undicesimi in Premier League, domenica scorsa si sono arresi al Liverpool (0-1) nella finalissima di League Cup, la Coppa di Lega inglese.

A differenza di due anni fa questa volta non si è neppure arrivati ai calci di rigore: a deciderla, al minuto 118 – praticamente nell’ultima azione utile prima dei rigori – è stato il capitano dei Reds van Dijk con un colpo di testa, regalando il decimo trionfo nella competizione al club allenato da Jurgen Klopp (ancora per quanche mese). L’obiettivo del Chelsea, adesso, diventa quello di fare più strada possibile anche nell’altra coppa nazionale, l’FA Cup, giunta al quinto turno (ottavi di finale). E magari vincerla, per avere accesso ad una coppa europea il prossimo anno. L’avversario dei londinesi è il Leeds, squadra che attualmente milita nella Champioship, la Serie B d’oltremanica: i Whites stanno provando a riconquistare subito la massima serie perduta lo scorso anno e per ora sembrano essere sulla buona strada per riuscirci. Guidati dal tedesco Daniel Farke, al momento sono secondi in classifica a pari punti con l’Ipswich Town e a -6 dal Leicester capolista (battuto 3-1 nell’anticipo di venerdì scorso ad Elland Road). Il Leeds si presenta a Londra in forma smagliante: nel 2024 è ancora imbattuto e in campionato vince ininterrottamente da Capodanno.

Pochettino spera di recuperare in extremis Thiago Silva, assente a Wembley domenica. Si è però fermato di nuovo per un infortunio l’ex attaccante del Lipsia Nkunku, subentrato dalla panchina con il Liverpool. In attacco, a supporto dell’unica punta Sterling, l’allenatore argentino schiererà Madueke, Palmer e Mudryk.

Come vedere Chelsea-Leeds in diretta streaming

La sfida Chelsea-Leeds è in programma mercoledì alle 20:30. La partita si potrà vedere in diretta su DAZN, la piattaforma in possesso dei diritti di trasmissione della FA Cup. A partire dal 2024 il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece 49,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale.

Il pronostico

Nella lunga striscia di imbattibilità (12 partite senza sconfitte) il Leeds ha subito soltanto 4 gol, dimostrando di poter contare anche su una difesa solida in vista del rush finale. Per il Chelsea, insomma, non sarà una passeggiata: l’FA Cup, però, è troppo importante per i Blues, che alla fine dovrebbero comunque riuscire ad avere la meglio sui Whites in una gara da almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Chelsea-Leeds

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Malo Gusto, Gilchrist, Chalobah, Colwill; Gallagher, Enzo Fernandez; Madueke, Palmer, Mudryk; Sterling.

LEEDS (4-2-3-1): Meslier; Roberts, Ampadu, Cooper, Firpo; Gruev, Kamara; Gnonto, Gray, Anthony; Piroe.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1