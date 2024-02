Nottingham Forest-Manchester United, FA Cup: streaming, probabili formazioni, pronostici

Nottingham Forest-Manchester United è una partita del quinto turno di FA Cup e si gioca mercoledì alle 20:45: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

La sconfitta rimediata sabato con il Fulham (1-2) a Old Trafford ha agitato vecchi fantasmi in casa Manchester United, che prima della gara con i Cottagers era imbattuto da sette partite consecutive, tra campionato e coppe varie. I Red Devils hanno sprecato un’occasione colossale perché in caso di vittoria si sarebbero portati ad un solo punto dal quinto posto – posizione che da quest’anno potrebbe significare Champions League – occupato dal Tottenham (che però deve recupera ancora una partita).

In una stagione in cui le possibilità di fare strada in Europa sono già svanite – lo United è uscito dopo la fase a gironi in Champions League, arrivando addirittura ultimo – logico che la FA Cup diventa l’unico modo per non rimanere a secco di titoli ed è per questo che la squadra del contestatissimo Erik ten Hag non snobberà l’ottavo di finale con il Nottingham Forest. Un match, quello di City Ground, che tuttavia arriva a pochi giorni di distanza dall’atteso derby con il Manchester City, a cui faranno seguito tre gare alla portata contro Everton, Sheffield United e Brentford. Ten Hag non ha scelta: farà riposare molti titolari, contando sul fatto che anche il suo collega Nuno Espirito Santo faccia lo stesso.

Ten Hag, in coppa non puoi fallire

Il Forest, infatti, non se la passa benissimo: dopo il successo sul West Ham i Tricky Trees sono tornati a perdere incassando la terza sconfitta nelle ultime cinque giornate.

In casa dell’Aston Villa la reazione della squadra allenata dall’allenatore portoghese è stata tardiva (4-2), con Awoniyi e compagni che non sono riusciti ad evitare il quattordicesimo k.o stagionale, confermando il rendimento disastroso in trasferta (solo 9 i punti conquistati dai Reds lontano dal City Ground). La zona rossa resta distante quattro lunghezze ma il Luton, terzultimo, ha una gara in meno. Espirito Santo nella gara di coppa dovrà fare a meno di Wood, Sangaré, Boly, Ola Aina e Nuno Tavares. Ten Hag invece non potrà contare sicuramente sull’ex atalantino Hojlund, infortunato.

Come vedere Nottingham Forest-Manchester United in diretta streaming

La sfida tra Nottingham Forest e Manchester United è in programma mercoledì alle 20:45. Si potrà vedere in diretta su DAZN, la nota piattaforma in possesso dei diritti di trasmissione della FA Cup. A partire dal 2024 il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

Il pronostico

Il Nottingham Forest ha già battuto il Manchester United in questa stagione, ponendo fine ad un digiuno di vent’anni contro i Red Devils. Anche stavolta ci sono tutti i presupposti per assistere ad una gara equilibrata, in cui molto probabilmente andranno a segno entrambe. United favorito per la qualificazione.

Le probabili formazioni di Nottingham Forest-Manchester United

NOTTINGHAM FOREST (4-2-3-1): Sels; Montiel, Felipe, Murillo, Niakhaté; Danilo, Dominguez; Elanga, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Origi.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Dalot, Kambwala, Evans, Lindelof; McTominay, Mainoo; Forson, Bruno Fernandes, Garnacho; Rashford.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2