Luton-Manchester United, Premier League: tv, formazioni, pronostici

Luton-Manchester United è una partita valida per la venticinquesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: tv, formazioni, pronostici.

Doveva essere la settimana del ritorno delle coppe europee per il Manchester United. Ma la squadra di Ten Hag è riuscita nell’impresa di essere eliminata dentro un girone dove c’era pure il Copenaghen. E abbiamo detto tutto.

Ora, riuscire a qualificarsi di nuovo alla Champions per i Diavoli Rossi è una cosa difficile, ma non impossibile: anche in campionato le cose sono andate male fino al momento ma nonostante tutto il tecnico olandese è rimasto in sella. Rivederlo in panchina l’anno prossimo sembra una cosa difficile, a meno che la sua squadra non riesca da qui a maggio a piazzare un poco di vittorie e a dare, soprattutto, segnali di ripresa. Altrimenti il cambio è quasi scontato. E anche giusto.

Certo, davanti un poco hanno rallentato e adesso sono solamente sei i punti che dividono Onana e compagni dal quarto posto, quello occupato dal Tottenham. Senza dimenticare che la Premier potrebbe anche avere un posto in più nella prossima massima competizione europea. Quindi gli ospiti, contro un Luton che lotta per la salvezza, hanno un solo risultato a disposizione. La vittoria.

Il momento adesso, per lo United, è sicuramente positivo, con sei risultati utili di fila piazzati in quest’ultimo periodo. E tutto lascia presagire che possa arrivare il settimo. Sì, con un’altra vittoria esterna dopo quella contro l’Aston Villa.