Brest-Marsiglia, Ligue 1: tv, formazioni, pronostici

Brest-Marsiglia è una partita della ventiduesima giornata della Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: tv, probabili formazioni, pronostici

Il Marsiglia di Gattuso si è allontanato sensibilmente dalla zona Europa. E per cercare in qualche modo di rientrare in questa seconda parte di stagione deve soprattutto non perdere contro il Brest, che invece è quarto in classifica e che sogna una clamorosa qualificazione alla prossima Champions, adesso distante solamente un punto.

Inutile dire che i padroni di casa, comunque, siano favoriti. Anche per un motivo abbastanza semplice: gli ospiti giovedì scorso hanno giocato in Europa League (2-2 il finale contro lo Shakhtar in trasferta) quindi vuoi o non vuoi non solo hanno perso delle energie fisiche e mentali non indifferenti, ma penseranno anche all’impegno della prossima settimana in casa contro gli ucraini che potrebbe aprire scenari interessanti per il futuro. Insomma, Gattuso rischia un’altra caduta, anche importante. Però la sua squadra ha le qualità per cercare di venire fuori da questa situazione.

Sì, anche perché il momento del Brest non è che sia dei migliori. Quattro partite senza vittorie per i padroni di casa – una sola sconfitta – e la sensazione netta che si è un poco in debito di ossigeno. L’attacco non punge come dovrebbe e la difesa sbanda, insomma, si è perso un poco di quell’equilibrio che ha permesso fino al momento di disputare una grandissima stagione. Nessuno si aspettava che questa formazione potesse occupare in questo momento la posizione di classifica che ha.

Come vedere Brest-Marsiglia in diretta tv e in streaming

Brest-Marsiglia è in programma domenica alle 20:45. Il match valido per la ventunesima giornata della Ligue 1 si può vedere in diretta tv in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Football (canale 203). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Se il Brest, da un lato, non sta benissimo, dall’altro il Marsiglia di Gattuso ha anche altri pensieri e una partita in settimana già disputata che sicuramente un poco peserà. Ma alla fine agli ospiti basterebbe anche non perdere e quindi tutto lascia presagire proprio ad un pari e patta finale. In un match che quasi senza dubbio regalerà almeno una rete per squadra.

Le probabili formazioni di Brest-Marsiglia

NIZZA (3-4-3): Coudert; Lala, Brassier, Chardonnet, Locko; Lees-Melou, Martin, Magnetti; Del Castillo, Mounie, Pereira Lage.

MONACO (3-4-2-1): Lopez; Clauss, Mbemba, Balerdi, Merlin; Ounahi, Kondogbia, Harit; Sarr, Aubameyang, Ndiaye.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1