Monza-Milan, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Monza-Milan è una partita valida per la venticinquesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

Campionato o Europa League, non fa alcuna differenza. Il Milan continua a mietere vittorie e giovedì scorso è stato il Rennes a doversi arrendere ai rossoneri, che battendo i bretoni 3-0 nell’andata degli spareggi di accesso agli ottavi della seconda competizione continentale hanno sostanzialmente ipotecato il passaggio del turno. Se domenica contro il Napoli il gol decisivo l’aveva realizzato Theo Hernandez, in coppa sono saliti in cattedra Leao ma soprattutto Loftus-Cheek, un giocatore sempre più indispensabile per Stefano Pioli.

L’allenatore emiliano sta rispondendo sul campo alle critiche dei mesi precedenti e grazie alla sfilza di risultati positivi in campionato – il suo Milan non perde da inizio dicembre – ora è ad un solo punto dalla Juventus seconda in classifica. Prima di affrontare una doppia sfida complicata contro Atalanta e Lazio, il Diavolo sogna il sorpasso nei confronti dei bianconeri, che però scenderanno in campo 24 ore prima a Verona. Il Milan invece è impegnato nel posticipo domenicale nel derby lombardo con il Monza di Raffaele Palladino. Match che ha sempre un significato particolare per via del legame eterno tra l’attuale dirigenza brianzola ed il club rossonero, che con Galliani (oggi al Monza) nelle vesti di amministratore delegato è salito più volte in cima all’Europa e al mondo. I biancorossi sono meno brillanti di un anno fa e lo si è notato nei due 0-0 consecutivi con Udinese e Verona, due partite soporifere che confermano ancora una volta lo scarso feeling della squadra di Palladino con i gol: il Monza ne ha segnati solo due nelle ultime cinque partite.

Monza-Milan: le ultime notizie sulle formazioni

Oltre al lungodegente Caprari, nel Monza mancheranno all’appello Vignato e probabilmente anche Ciurria, in forte dubbio per la sfida coi rossoneri. In attacco si contendono una maglia Colombo e Djuric, mentre sulle fasce dovrebbero agire Birindelli e Zerbin. Il terzetto difensivo sarà composto da Izzo, Pablo Marì e Caldirola.

Solita emergenza difensiva per Pioli, che però dietro può contare sull’ottimo Gabbia, tra i migliori in campo nelle ultime uscite. Sempre assenti Calabria, Thiaw, Tomori e Kalulu. Non è da escludere che il tecnico rossonero decida di tenere a riposo Leao, uscito acciaccato dalla gara di Europa League con il Rennes.

Come vedere Monza-Milan in diretta tv e in streaming

Monza-Milan, in programma domenica alle 20:45 all’U-Power Stadium di Monza, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Il Monza non è mai riuscito ad avere la meglio sul Milan nei tre precedenti andati in scena in Serie A. Non ci aspettiamo che in questa partita i brianzoli invertano la tendenza, visto che affronteranno una squadra in salute ma la sensazione è che per il Diavolo, reduce dall’impegno infrasettimanale, non sarà una passeggiata. Il numero delle reti complessive sarà compreso tra due e quattro.

Le probabili formazioni di Monza-Milan

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Gagliardini, Pessina, Zerbin; Colpani, Mota Carvalho; Djuric.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

Il Milan riuscirà a tenere la porta inviolata? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 0-2