I pronostici di domenica 18 febbraio: Serie A, Premier League, Liga, Ligue 1, Bundesliga

I pronostici di domenica 18 febbraio: si gioca in Serie A, Premier League, Liga, Ligue 1, Eredivisie e Bundesliga.

Domenica ricca di partite ma priva di big match: in Serie A promettono gol i derby regionali Empoli-Fiorentina e Frosinone-Roma, trasferta breve anche per il Milan che contro il Monza dovrebbe evitare quanto meno la sconfitta in una sfida da almeno due reti complessive.

In Bundesliga il Bayern Monaco cerca riscatto dopo le due pesanti sconfitte con Bayer Leverkusen e Lazio: il Bochum potrebbe pagare dazio. Vittoria probabile anche per il Real Madrid nell’ennesimo derby di questa domenica contro il Rayo Vallecano, in evidente calo dopo l’avvio di stagione al di sopra delle aspettative.

Pronostici altre partite

In Premier League trasferte da non sottovalutare per Brighton e Manchester United contro Sheffield United e Luton a caccia di punti salvezza: in tutte e due le sfide i gol dovrebbero arrivare puntuali.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Milan vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Monza-Milan, Serie A, ore 20:45

Vincenti

• Real Madrid (in Rayo Vallecano-Real Madrid, Liga, ore 14:00)

• Monaco (in Monaco-Tolosa, Ligue 1, ore 15:00)

• Al-Ittihad Jeddah (in Al-Ittihad Jeddah-Al Riyadh, Saudi Pro League, ore 18:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Al-Hilal Saudi-Al-Raed Club, Saudi Pro League, ore 15:00

• Bochum-Bayern Monaco, Bundesliga, ore 17:30

• Frosinone-Roma, Serie A, ore 18:00

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• Empoli-Fiorentina, Serie A, ore 15:00

• Sheffield United-Brighton, Premier League, ore 15:00

• Luton-Manchester United, Premier League, ore 17:30

Il “clamoroso”

Venezia vincente e almeno un gol per squadra (in Venezia-Modena, Serie B, ore 16:15)