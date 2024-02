Betis-Alaves, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Betis-Alaves è una gara valida per la venticinquesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 21:00: tv, formazioni e pronostici

Nonostante il pensiero sarà sicuramente alla gara di ritorno contro la Dinamo Zagabria in Conference League – c’è da ribaltare lo 0-1 in trasferta, un compito difficilissimo – il Betis in casa contro l’Alaves ha una buona occasione non solo per cercare di accorciare, ma soprattutto per cercare di rimanere dentro la zona Europa anche nella prossima stagione.

Prima della sconfitta interna contro i croati, il momento per la squadra di Pellegrini sembrava positivo con 3 risultati utili di fila. Una situazione che lasciava sicuramente delle buone sensazioni in vista dell’impegno in Conference. Così, è evidente, non è stato, ma questo non ha buttato nello sconforto né la squadra né il tecnico, che sanno benissimo di avere nelle corde la possibilità di ribaltare. Di mezzo però c’è questa gara di campionato anche abbastanza importante, c’è da dirlo. E i padroni di casa partono con tutti i favori del pronostico.

Sembra quasi scritto il risultato a favori dei padroni di casa, soprattutto perché il cammino esterno dell’Alaves, dopo un’affermazione in trasferta, è sempre stato lo stesso in questa stagione: alla trasferta successiva arriva una sconfitta. E anche questo è un segnale che dice molto.

Come vedere Betis-Alaves in diretta tv e streaming

Betis-Alaves, valida per la venticinquesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Insomma, pochi dubbi: dopo la sconfitta in Conference League il Betis ha bisogno dei tre punti in campionato per mettersi alle spalle la fragorosa caduta contro la Dinamo Zagabria e ritrovare il sorriso in vista anche del match di ritorno di giovedì prossimo. Partita indirizzata verso i padroni di casa, in un match da almeno tre reti complessive.

ISCRIVITI ai canali TELEGRAM o WHATSAPP per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Betis-Alaves

BETIS (4-2-3-1): Silva; Bellerin, Pezzella, Sokratis, Miranda; Cardoso, Roca; Fornals, Fekir, Ezzalzouli; Willian Jose.

ALAVES (4-2-3-1): Sivera; Gorosabel, Abqar, Duarte, Vicente; Guevara, Blanco; Sola, Guridi, Rioja; Omorodion.



POSSIBILE RISULTATO: 2-1