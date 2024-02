Wolverhampton-Brighton, FA Cup: streaming, probabili formazioni, pronostici

Wolverhampton-Brighton è una partita valida per il quinto turno di FA Cup e si gioca mercoledì alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Rispettivamente al nono e al settimo posto nell’attuale classifica della Premier League, Wolverhampton e Brighton oltre ad uno slot nelle prossime competizioni europee si contendono anche la qualificazione ai quarti di finale di FA Cup, in palio nell’interessante match del Molineux.

Il Wolverhampton ha fatto passi da gigante sotto la guida di Gary O’Neil, giovane allenatore che si era messo in mostra già nella passata stagione alla guida del Bournemouth, portando in salvo le neopromosse Cherries da subentrato. Al timone dei Wolves – fu scelto in estate dopo l’addio improvviso di Lopetegui – sta confermando le ottime sensazioni, permettendo ai nero-oro di tornare a lottare per l’Europa dopo un paio di stagioni anonime e deludenti. Kilman e compagni sono in salute: hanno vinto le ultime due partite contro Tottenham e Sheffield United e le vittorie nell’ultimo mese diventano tre se aggiungiamo anche quella ottenuta ad inizio febbraio contro il Chelsea a Stamford Bridge. Sempre troppo altalenante invece la squadra di Roberto De Zerbi, prossima avversaria della Roma in Europa League. Il Brighton è poco continuo e per ora non riesce a rientrare in corsa per il sesto posto, distante cinque punti.

Nell’ultimo fine settimana i Seagulls hanno evitato la sconfitta all’ultimo respiro con l’Everton e da inizio anno, in campionato, hanno avuto la meglio esclusivamente sul fanalino di coda Sheffield United e su un’altra formazione in difficoltà come il Crystal Palace. De Zerbi, oltre allo squalificato Gilmour, al Molineux non potrà contare su Joao Pedro, March, Mitoma, Hinshelwood, Milner e Ferguson.

Come vedere Wolverhampton-Brighton in diretta tv e streaming

La sfida di FA Cup tra Wolverhampton e Brighton, in programma mercoledì alle 20:45 e valida per il quinto turno della manifestazione, in Italia non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di DAZN, ma la piattaforma ha scelto di dare priorità ad altri incontri.

Il pronostico

Trasferta che cela molte insidie per un Brighton che non può permettersi di snobbare questa coppa. De Zerbi e i suoi uomini lo scorso agosto su questo campo rifilarono 4 gol ai Wolves (1-4) ma i nero-oro erano probabilmente ancora scossi dal divorzio con Lopetegui. Un mese fa, nel match di ritorno, i Seagulls dovettero accontentarsi di un pareggio (0-0), stranamente a reti bianche. Brighton leggermente favorito per la qualificazione ma occhio al Wolverhampton, che di solito si trova a meraviglia con le squadre che vogliono dominare a tutti i costi il possesso. Entrambe dovrebbero andare a segno almeno in un’occasione.

Le probabili formazioni di Wolverhampton-Brighton

WOLVERHAMPTON (3-4-2-1): José Sa; Kilman, Toti, S. Bueno; Semedo, Lemina, Doyle, Ait-Nouri; Neto, Bellegarde; Hwang.

BRIGHTON (4-2-3-1): Steele; Veltman, Webster, Dunk, Estupinan; Baleba, Gross; Ansu Fati, Lallana, Adingra; Welbeck.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1