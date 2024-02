Brighton-Everton, Premier League: diretta tv, formazioni, pronostici

Brighton-Everton è una partita valida per la ventiseiesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: tv, formazioni, pronostici.

La realtà dice che i punti di differenza in classifica tra Brighton ed Everton sono diciotto. Ma i fatti reali, dopo la penalizzazione che ha colpito gli ospiti, direbbero che sono solamente otto a favore, comunque, della squadra di De Zerbi. Ma questo dato è da tenere sicuramente in considerazione in questo pronostico, anche se alla fine sono sempre i padroni di casa che partono con i favori del pronostico.

Ma l’Everton ha assoluto bisogno di punti perché al momento sarebbe salvo solamente per la differenza reti. E ha assoluto bisogno di una vittoria quindi cercherà l’assalto. E occhio in questo caso a quelle che sono le potenzialità in ripartenza della squadra di De Zerbi. Insomma, ci aspettiamo sicuramente una partita con molti gol, in primis, ma dopo un certo arrembaggio iniziale anche un Everton che alla fine della fiera si potrebbe pure accontentare di un pareggio per piazzare quello che comunque sarebbe il quarto risultato utile nelle ultime cinque. Peccato che siano arrivate solamente delle X e questo non permette ai blu di Liverpool di pensare in grande.

Certo, il Brighton sta bene, dopo il cinque a zero in trasferta della scorsa settimana. Ma in questa stagione gli uomini del tecnico italiano non hanno mai trovato quella continuità di risultati che hanno permesso ad esempio nella passata stagione di chiudere un piazzamento europeo. E tra poco tornano anche le coppe per gli inglesi, quindi un pensiero potrebbe scappare.