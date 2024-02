Brescia-Reggiana e Cittadella-Catanzaro, Serie B: tv, formazioni, pronostici

Brescia-Reggiana e Cittadella-Catanzaro sono valide per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Per il Brescia i playoff sono lì ad un passo. Ad un punto per meglio dire. Ma la Reggiana di Nesta è una squadra comunque in forma in questo momento, una di quelle che possono anche vincere contro chiunque e perdere contro chiunque. Il pronostico di questa sfida è assai più difficile del previsto e anche i precedenti di certo non aiutano. Una cosa è certa: negli ultimi cinque incroci entrambe hanno sempre segnato, quindi è assai probabile che succeda così anche questa volta.

Cinque sconfitte di fila invece per il Cittadella di Gorini, che si è ritrovato a sognare i playoff a dover tornare improvvisamente a pensare a quelle che stanno dietro. I veneti vivono un lungo periodo di difficoltà, ma il “problema” è stato prima, quando la squadra aveva sicuramente overperfomato rispetto a quello che tutti noi ci aspettavamo. E contro il Catanzaro sarà difficile riuscire a fare punti. I calabresi di Vivarini infatti arrivano a questo match forti di 4 risultati utili di fila ma soprattutto forti di una condizione mentale delle migliori. I giallorossi sognano in grande e hanno una rosa che può fare il colpo grosso.

Come vedere Brescia-Reggiana e Cittadella-Catanzaro in diretta tv e in streaming

Brescia-Reggiana e Cittadella-Catanzaro sono in programma sabato 24 febbraio. Entrambe si giocano alle 14:00. Si potranno vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Brescia-Reggiana

Indubbiamente questa sfida – oltre a regalare un gol per squadra sicuro come vi abbiamo raccontato prima – sembra essere indirizzata verso un pareggio che alla fine potrebbe anche piacere ad entrambe. Di più alla formazione di Nesta ovvio, che metterebbe un altro tassello per la salvezza.

Le probabili formazioni

BRESCIA (4-3-1-2): Andrenacci; Dickmann, Adorni, Papetti, Fares: Bertagnoli, Van de Looi, Bisoli; Bjarnason; Moncini, Bianchi.

REGGIANA (3-4-2-1): Bardi; Sampirisi, Rozzio, Marcandalli: Fiamozzi, Kabashi, Bianco, Pierangolo; Girma, Antiste; Gondo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1