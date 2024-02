Cremonese-Palermo e Feralpisalò-Ascoli, Serie B: tv, formazioni, pronostici

Cremonese-Palermo e FeralpiSalò-Ascoli sono valide per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

No, sicuramente la sfida tra Cremonese e Palermo non sarà decisiva, manca ancora troppo alla fine della stagione. Però il match tra la seconda la terza della classe distanziate da un solo punto potrebbe dare delle indicazioni importanti. Il Parma ormai è andato via, e aspetta solamente l’aritmetica per festeggiare la promozione; dietro invece i lombardi e i siciliani se la giocano con Venezia e Como, anche se queste ultime due non sembrano avere i mezzi che le due formazioni che si sconteranno sabato hanno.

La Cremonese arriva da una serie sei risultati utili di fila anche se gli ultimi due sono stati pareggi; sono cinque i sorrisi invece per la formazione di Corini che ne ha vinte quattro piazzando una rimonta clamorosa. Diciamo che per il fattore campo e soprattutto per quelli che sono alcuni uomini davvero decisivi per il campionato cadetto – come vi abbiamo spiegato all’inizio della stagione chi vuole vincere il campionato prende Coda e l’attaccante gioca nella Cremonese – parte leggermente avanti la formazione di Stroppa. Che vuole vincere per mandare uno scossone. E alla fine dovrebbe anche riuscirci.

Nell’altra gara la FeralpiSalò sogna il sorpasso. Gli uomini di Zaffaroni in casa hanno fatto discretamente bene e possono riuscire nel colpaccio. L’Ascoli non se la passa benissimo, non vince da tre turni anche se ha fermato la Cremonese nello scorso weekend. Però vediamo favoriti leggermente i padroni di casa, che sanno benissimo come questa possa essere una partita davvero determinante.

Come vedere Cremonese-Palermo e FeralpiSalò-Ascoli in diretta tv e in streaming

Cremonese-Palermo e FeralpiSalò-Ascoli sono in programma sabato 24 febbraio. Entrambe si giocano alle 14:00. Si potranno vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Cremonese-Palermo

Sarà una sfida decisamente assai tattica che potrebbe essere decisa da un episodio. E quell’episodio durante i novanta minuti se lo potrebbero cercare con maggiore insistenza gli ospiti.

Le probabili formazioni

CREMONESE (3-5-2): Jungdal; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Sernicola, Pickel, Castagnetti, Falletti, Johnsen; Vazquez, Coda.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Diakité, Nedelcearu, Ceccaroni, Aurelio; Ranocchia, Gomes, Segre; Di Mariano, Brunori, Di Francesco.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0