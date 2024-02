Aston Villa-Nottingham, Premier League: tv, formazioni, pronostici

Aston Villa-Nottingham è una partita valida per la ventiseiesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: tv, formazioni, pronostici.

La vittoria in trasferta sul difficile campo del Fulham ha interrotto una serie di due sconfitte per l’Aston Villa di Emery, che è saldo al quarto posto in classifica del massimo campionato inglese e ovviamente sogna la qualificazione alla prossima Champions League alla fine della stagione. Il momento, quindi, dopo la bella affermazione della scorsa settimane, è sicuramente positivo, e adesso c’è da sfruttare il turno interno contro il Nottingham.

Anche gli ospiti c’è da dirlo stanno bene. Soprattutto perché lo scorso weekend si sono presi tre punti contro il West Ham abbandonando la zona rossa della classifica del massimo campionato inglese. Non che il Nottingham sia salvo, anzi dovrà lottare fino alla fine per strappare la permanenza, ma per ora è fuori e lo sarà in ogni caso anche la prossima settimana.

Una gara che comunque ha ben poco da dire, in campo ci vanno due formazioni che è evidente anche per la classifica hanno degli obiettivi diametralmente opposti e che hanno due rose con valori differenti. Inoltre, l’Aston Villa, scenderà in campo anche con il dente avvelenato per riuscire a riscattare la sconfitta per due a zero del match di andata. Tutto porta quindi ad un’affermazione degli uomini di Emery, che non dovrebbe non arrivare.