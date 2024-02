SudTirol-Bari e Como-Parma, Serie B: tv, formazioni, pronostici

SudTirol-Bari e Como-Parma sono valide per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Sembra proprio aver ripreso la marcia il Bari, con l’ennesimo cambio in panchina della stagione. Beppe Iachini lo conosciamo tutti, è uno navigato in queste categorie e ha ridato certezze ad un gruppo che sicuramente merita una classifica diversa da quella attuale. Insomma, è un momento positivo per i galletti pugliesi, che dopo due vittorie interne adesso cercano il colpo lontano dal San Nicola contro un SudTirol che sta cambiando atteggiamento tattico molto spesso.

Valente, che ha preso il posto di Bisoli, è passato a tre dietro per cercare di dare stabilità ad un gruppo aveva perso certezze nel corso degli ultimi mesi. Ma il Bari è più forte, non solo sulla carta ma anche in questo preciso momento. Quindi, alla fine, ci sentiamo di dire che dovrebbero essere gli ospiti a prendersi l’intera posta in palio.

Una sfida importantissima invece quella tra Como e Parma. La squadra di Pecchia ormai sembra davvero Indirizzata verso la Serie A con nove punti di vantaggio sulla terza, i padroni di casa invece sognano magari di volare da soli al secondo posto, visto che in programma c’è anche Cremonese-Palermo. Alla capolista potrebbe decisamente andare bene un pareggio, e probabilmente scenderà in campo anche un atteggiamento diverso rispetto al solito. E sappiamo benissimo come una squadra esperta come quella guidata da Pecchia possa riuscire serenamente nel proprio intento.

Come vedere SudTirol-Bari e Como-Parma in diretta tv e in streaming

SudTirol-Bari e Como-Parma sono in programma sabato 24 febbraio. La prima alle 14:00. La seconda alle 16:15. Si potranno vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di SudTirol-Bari

Il Bari sento il profumo del colpo esterno, in un match da meno di tre reti complessive. Iachini ne ha vinte due in casa, adesso si attende un regalo dai suoi in trasferta. E i pugliesi hanno decisamente le carte in regola per riuscire a prendersi l’intera posta in palio.

Le probabili formazioni

SUDTIROL (3-5-1-1): Poluzzi; Giorgini, Scaglia, Masiello; Molina, Tait, Kurtic, Arrighoni, Cagnano; Casiraghi; Pecorino.

BARI (4-3-1-2): Brenno; Dorval, Matino, Vicari, Ricci; Lulic, Benali, Edjouma; Sibilli; Menez, Puscas.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1