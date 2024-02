Bayern Monaco-Lipsia, Bundesliga: probabili formazioni, pronostici

Bayern Monaco-Lipsia è una partita valida per la ventitreesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Tre sconfitte in altrettante partite è un ruolino a cui i tifosi del Bayern Monaco non sono abituati. Negli ultimi anni un k.o. dei bavaresi era una notizia, figuriamoci tre di fila. Inutile girarci attorno, la squadra di Thomas Tuchel è in crisi. Certificata dalla disfatta di domenica scorsa contro una formazione impegnata nella lotta per non retrocedere come il Bochum (3-2). Qualche giorno prima era stata la Lazio a dare un dispiacere ad un Bayern irriconoscibile e pasticcione, aggiudicandosi il primo round degli ottavi di finale di Champions League.

Senza dimenticare il nettissimo 3-0 rimediato due settimane fa in casa del Bayer Leverkusen, un successo che ha contribuito ad ampliare il distacco tra i campioni in carica e i rossoneri di Xabi Alonso, volati addirittura a +8 dopo il passo falso di Bochum. Insomma, il Bayern sembra ormai prossimo ad abdicare: serve un miracolo per riacciuffare le Aspirine, lanciatissime verso il primo titolo della loro storia. Ed il rischio di chiudere la stagione senza neanche un trofeo, a questo punto, è molto alto: Neuer e compagni sono infatti già fuori dalla Coppa di Germania – eliminati da un club di terza serie, il Saarbrucken – mentre il sogno Champions League è seriamente minacciato dai biancocelesti di Maurizio Sarri, anche se c’è ancora il ritorno da giocare.

Bayern Monaco, sarà addio con Tuchel

Per questo la proprietà in settimana ha deciso di interrompere il rapporto con Tuchel al termine della stagione di comune accordo con l’ex tecnico di Chelsea e PSG. Che, a quanto pare, sarebbe ai ferri corti anche con qualche senatore. Almeno così riportano i rumors che circolano in Baviera.

Ad ogni modo il Bayern Monaco cercherà di reagire nella sfida d’alta classifica con il Lipsia di Marco Rose, che chiude il programma degli appuntamenti del sabato. I Roten Bullen, dopo la sconfitta di misura con il Real Madrid in Champions League, hanno ottenuto la seconda vittoria nelle ultime tre giornate, battendo 2-0 il Borussia Monchengladbach e portandosi a -1 dal Borussia Dortmund quarto. Rose si recherà a Monaco di Baviera senza il solo Klostermann, ancora infortunato, dall’altro lato invece Tuchel deve fare a meno di Aséko, Boey, Buchmann, Coman, Gnabry, Laimer, Mazraoui, Sarr e Upamecano.

Come vedere Bayern Monaco-Lipsia in diretta tv e streaming

La partita Bayern Monaco-Lipsia è in programma sabato alle 18:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport 4K (canale 213). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il Lipsia è riuscito ad evitare la sconfitta negli ultimi quattro confronti con il Bayern Monaco e l’ultima vittoria dei bavaresi sui Roten Bullen risale al luglio 2022. La squadra di Tuchel avrà sicuramente voglia di reagire ma una vittoria dei campioni in carica, in un momento così difficile, non è scontata. Preferiamo virare sui gol, che solo di rado sono mancati in questa sfida: saranno almeno tre quelli complessivi.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Lipsia

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Dier, de Ligt, Kim, Guerreiro; Kimmich, Goretzka; Müller, Musiala, Sané; Kane.

LIPSIA (4-4-2): Gulácsi; Henrichs, Simakan, Orban, Raum; Xavi Simons, Schlager, Kampl, Dani Olmo; Šeško, Openda.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1