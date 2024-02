Pisa-Venezia e Ternana-Lecco, Serie B: tv, formazioni, pronostici

Pisa-Venezia e Ternana-Lecco sono valide per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Quattro delle prime cinque del campionato si scontrano tra di loro e dopo questa giornata il Venezia spera di ritrovarsi al secondo posto da solo in classifica. La squadra di Vanoli ha le carte in regola per riuscire a vincere sul campo del Pisa di Aquilani. I lagunari hanno mostrato nel corso di questa stagione forse di non avere una forza come le altre per la promozione diretta, ma il lavoro del tecnico è sotto gli occhi di tutti e nessuno lo può mettere in discussione. Sarebbe quasi un miracolo riuscire nella A. E il Venezia ovviamente ci pensa.

Non sarà semplice, ma il Pisa è una squadra strana, di quelle che possono perdere in casa contro tutti e andare fuori a piazzare un’affermazione poco pronosticabile. In questo momento però gli ospiti stanno bene e vedendo il turno metteranno in campo qualcosa di più rispetto al solito. Sì, la vittoria esterna ci sta, eccome.

La Ternana è chiamata alla vittoria invece nell’altro match di questo articolo contro il Lecco. Aglietti, tecnico che ha preso il posto di Bonazzoli, sta cercando di dare delle sicurezze ai lombardi e ha avuto una settimana intera per lavorare. Ma la Ternana di Breda può davvero in questo match piazzare una vittoria fondamentale per il proseguo della propria stagione. E parte favorita.

Come vedere Pisa-Venezia e Ternana-Lecco in diretta tv e in streaming

Pisa-Venezia e Ternana-Lecco sono in programma sabato 24 febbraio. Entrambe alle 16:15. Si potranno vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Pisa-Venezia

Ci sta il colpo esterno del Venezia in una gara da almeno una rete per squadra. Troppo ghiotta l’occasione per i lagunari che cercheranno di sfruttarla a dovere perché qualcuno vuoi o non vuoi perderà dei punti. E stare lì al passo sarebbe fondamentale. Sì, colpo della truppa di Vanoli.

Le probabili formazioni

PISA (3-4-2-1): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Barbieri, Marin, Veloso, Esteves; Touré, Valoti; Bonfanti.

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Svoboda, Idzes, Sverko; Candela, Busio, Tessmann, Andersen, Zampano; Pohajanpalo, Pierini.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2