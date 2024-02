Bundesliga, pronostici ventitreesima giornata: partite sabato ore 15:30

Bundesliga, una delle gare più interessanti è quella tra Union Berlino e Heidenheim. Ghiotte occasioni per Werder Brema e Stoccarda.

Sono cinque, stavolta, le gare che propone il sabato pomeriggio della Bundesliga. Il match clou è sicuramente quello tra Bayern Monaco e Lipsia, con i bavaresi di Thomas Tuchel – a proposito, a fine anno le strade del tecnico ex Chelsea e PSG e quelle del Bayern si separeranno – chiamati a voltare pagina dopo le tre sconfitte consecutive tra campionato e Champions League.

Tra le sfide non di cartello più interessanti di giornata c’è invece quella che vedrà contrapposti Union Berlino e Heidenheim. I capitolini sembrano essersi ritrovati dopo una prima parte di stagione disastrosa che ha causato l’inevitabile separazione dal loro storico allenatore Urs Fischer. Il cambio però era necessario, visto che con il croato Nenad Bjelica l’Union è riuscito a venire fuori da una situazione che era stava diventando complicata. I biancorossi sono reduci da due vittorie di fila (Wolfsburg e Hoffenheim), tenendo in entrambe le occasioni la porta inviolata: una continuità di rendimento simile non si era mai vista finora.

Sei punti che in ogni caso hanno permesso a Gosens e compagni di allontanarsi dalla zona rosso, ora distante nove punti. Ne ha tre in più il neopromosso Heidenheim, che sabato scorso ha fatto sudare la schiacciasassi del campionato, il Bayer Leverkusen (1-2). Prima della sconfitta con la capolista, gli uomini di Frank Schmidt avevano collezionato ben 8 risultati utili di fila. Nella capitale tedesca ci sono dunque i presupposti per poter assistere ad una gara molto equilibrata, in cui entrambe con ogni probabilità andranno a segno.

Le previsioni sulle altre partite

Chi ha necessità di tornare a vincere al più presto è invece il Borussia Monchengladbach. I Fohlen di Gerardo Seoane continuano a rinviare l’appuntamento con i tre punti da oltre un mese e nelle ultime cinque giornate hanno collezionato a malapena due pareggi, scivolando al quartultimo posto.

Nella sfida contro il Bochum, di fatto uno scontro diretto, il Borussia cercherà di sfruttare il fattore campo: nel loro stadio i Fohlen hanno conquistato 15 dei 22 punti totali. Il Bochum viene dall’eroico successo per 3-2 con il Bayern Monaco ma in trasferta è più vulnerabile: un risultato positivo dei padroni di casa non è da escludere e neppure i gol dovrebbero mancare, visto che parliamo di due squadre non impeccabili in fase di non possesso palla. Si è avvicinato alla zona Europa il Werder Brema, grazie all’ottimo rendimento nel nuovo anno: i biancoverdi, che hanno ottenuto quattro vittorie nelle ultime cinque giornate, sono favoriti contro il fanalino di coda Darmstadt. Quinto successo consecutivo nel mirino invece per lo Stoccarda terzo in classifica: gli Svevi possono allungare la striscia di vittoria nella sfida casalinga con il Colonia terzultimo.

Bundesliga: possibili vincenti

Heidenheim o pareggio (in Union Berlino-Heidenheim)

Borussia Monchengladbach o pareggio (in Borussia Monchengladbach-Bochum)

Stoccarda (in Stoccarda-Colonia)

La partita da almeno un gol per squadra

Union Berlino-Heidenheim

Bundesliga: le partite da almeno tre gol complessivi

Borussia Monchengladbach-Bochum

Werder Brema-Darmstadt