Colonia-Werder Brema, Bundesliga: probabili formazioni, pronostici

Colonia-Werder Brema è una partita della ventiduesima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Colonia e Werder Brema si erano poste lo stesso obiettivo ad inizio stagione, vale a dire quello di avvicinarsi il più possibile alla zona Europa e provare ad insidiare le big ma solo i biancoverdi, finora, sono riusciti – in parte – a non deludere le aspettative. Non si può dire lo stesso dei Billy Goats, finiti a lottare per non retrocedere in Zweite Liga. Il Colonia dopo ventuno giornate di campionato è infatti terzultimo, distante ben cinque punti dalla salvezza.

Tuttavia, ormai da qualche settimana nella città renana è tornato il buonumore: l’esonero di Steffen Baumgart era probabilmente la decisione giusta da prendere, visto che con il suo successore Timo Schultz al timone della squadre c’è stata un’inversione di tendenza. Nelle ultime cinque giornate i biancorossi hanno perso solo con il Borussia Dortmund (0-4), hanno pareggiato con Heidenheim, Wolfsburg ed Hoffenheim ed interrotto il digiuno di vittorie battendo al RheinEnergieStadion il più quotato Eintracht Francoforte. I correttivi apportati dal nuovo allenatore sembrano essere un vero e proprio toccasana per un attacco che ancora oggi è il meno prolifico della Bundesliga (soltanto 15 le reti realizzate): nel 2024 il Colonia ha sempre trovato la via del gol, ad eccezione del match con il Dortmund.

Tabù Colonia per il Werder Brema

Motivo per cui non sarà semplice, per il Werder Brema, spezzare la “maledizione Colonia”: i biancoverdi infatti non vincono in casa dei Billy Goats da ben 11 partite e lo scorso anno hanno perso addirittura 7-1.

La squadra di Ole Werner peraltro è reduce da una brutta sconfitta interna, contro l’Heidenheim (1-2), che ha messo fine ad una lunga serie positiva: il Werder non perdeva da dicembre e prima della sfida con la neopromossa aveva inanellato tre vittorie consecutive, battendo Bayern Monaco, Friburgo e Mainz. Il Colonia è senza lo squalificato Chabot, mentre Werner deve fare a meno di Opitz, Pieper, Stark, Veljković.

Come vedere Colonia-Werder Brema in diretta tv e streaming

La sfida tra Colonia e Werder Brema, in programma venerdì alle 20:30, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altri incontri.

Il pronostico

Il Colonia ha cambiato marcia con l’arrivo del nuovo tecnico e non è da escludere che riesca a raccogliere almeno un punto nella sfida con il Werder Brema. Entrambe dovrebbero andare a segno.

Le probabili formazioni di Colonia-Werder Brema

COLONIA (4-2-3-1): Schwäbe; Schmitz, Kilian, Hübers, Finkgräfe; Martel, Huseinbašić; Alidou, Kainz, Ljubicic; Thielmann.

WERDER BREMA (3-1-4-2): Zetterer; Malatini, Friedl, Jung; Lynen; Weiser, Schmid, Stage, Agu; Njinmah, Ducksch.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1