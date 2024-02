Villarreal-Getafe, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Villarreal-Getafe è una gara valida per la venticinquesima giornata della Liga e si gioca venerdì alle 21:00: tv, formazioni e pronostici

Classifica alla mano, soprattutto per il Getafe, quella che apre il venticinquesimo turno della Liga è una sfida tra due formazioni tranquille in classifica. Il Villarreal ci arriva da 4 risultati utili di fila, gli ospiti da due vittorie nelle ultime quattro uscite. Sì, i gialli non sono ancora salvi, ma hanno comunque un buon margine rispetto alla terz’ultima ma soprattutto hanno diverse squadre in mezzo, quindi si può tranquillamente dire che non ci saranno problemi.

Il “problema”, per il Villarreal, potrebbe essere senza dubbio la voglia degli ospiti di dare brio alle ultime giornate di campionato. E in che modo direte voi? Presto spiegato. Mayoral e compagni al momento sono distanti solamente cinque punti da quella che potrebbe essere una clamorosa qualificazione alle prossime coppe europee, un traguardo davvero difficile da immaginare all’inizio dell’anno che, però, partita dopo partita è entrato nella testa dei giocatori ospiti. Insomma, in poche parole, il Getafe cercherà in tutti i modi di prendersi una vittoria per tenere viva quella fiammella.

Non sarà, ovviamente, un compito semplice. Anzi. Il Villarreal vuole chiudere presto il discorso salvezza e cercherà anche dal proprio canto di portare a casa una vittoria davanti al proprio pubblico. Ma cosa succede, di solito, in questi casi? Bene, ve lo spieghiamo sotto.

Come vedere Villarreal-Getafe in diretta tv e streaming

Il pronostico

In una gara da almeno una rete per squadra alla fine le due formazioni che scenderanno in campo si potrebbero anche accontentare di un pareggio. Sì, la X finale è il risultato più probabile in questo match.

Le probabili formazioni di Villarreal-Getafe

VILLARREAL (4-4-2): Jorgensen; Femenia, Albiol, Mosquera, Cuenca; Akhomach, Comesana, Coquelin, Baena; G Moreno, Sorloth.

GETAFE (4-4-2): Soria; Dakonam, Alvarez, Alderete, Rico; Greenwood, Maksimovic, Milla, Martin; Mata, Mayoral



POSSIBILE RISULTATO: 1-1