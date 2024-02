Lione-Nizza, Ligue 1: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Lione-Nizza è una partita valida per la ventiduesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 21:00: statistiche, probabili formazioni, diretta tv e pronostici.

Tre vittorie di fila, due in campionato ed una nella Coppa di Francia, che a questo punto diventa un obiettivo concreto. Il Lione è guarito? I segnali procedono in questa direzione, ma per avere una diagnosi accurata bisognerà attendere ancora qualche partita. Fatto sta che i Gones, usciti rinforzati dal mercato invernale, non sono più quella squadra spenta e svogliata della prima parte della stagione, finita clamorosamente a lottare per non retrocedere ed a lungo in fondo alla classifica.

La squadra di Pierre Sage, subentrato dopo l’esonero di Fabio Grosso (che a sua volta aveva preso il posto di Laurent Blanc), da metà dicembre ha perso solo due partite e nel mese di febbraio è ancora imbattuto: in Ligue 1 ha battuto Marsiglia e Montpellier, mentre nella coppa nazionale a Lacazette e compagni si è dovuto inchinare il Lille. Rientrare in corsa per l’Europa è un sogno (al momento) impossibile ma la classifica, da qualche giornata a questa parte, preoccupa di meno: il Lione deve allontanarsi il più possibile dalla zona rossa, ancora troppo vicina (la terzultima ha solo tre punti in meno).

Il Groupama Stadium nell’anticipo della ventiduesima giornata accoglierà un’altra squadra che sta facendo un campionato di vertice, il Nizza, seconda forza del campionato dietro all’ormai imprendibile PSG.

Gli uomini di Francesco Farioli hanno un po’ rallentato nelle ultime giornate, perdendo contatto con la vetta e precipitando a -11 dai parigini. Ora sarà fondamentale difendere la seconda piazza e dunque la qualificazione alla prossima Champions League, che sarebbe un ottimo risultato per i rossoneri. Il Nizza a Lione cercherà di dimenticare la beffarda sconfitta interna con il Monaco della scorsa settimana (2-3), condizionata dal cartellino rosso che il direttore di gara ha sventolato ad inizio secondo tempo al difensore brasiliano Dante. Farioli contro il Lione dovrà fare meno di lui ma anche dell’infortunato Diop, dubbi invece sulla presenza di Boga, di ritorno dalla Coppa d’Africa. Nel Lione assenti O’Brien, Lepenant, Henrique e Tolisso.

Come vedere Lione-Nizza in diretta tv e in streaming

La sfida tra Lione e Nizza è in programma venerdì alle 21:00. Si potrà vedere in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Il Lione si è ritrovato e può allungare la serie positiva contro un altalenante Nizza, peraltro privo di uno dei due centrali difensivi titolari. Previste almeno due reti complessive.

Le probabili formazioni di Lione-Nizza

LIONE (4-3-3): Lopes; Mata, Lovren, Caleta-Car, Tagliafico; Caqueret, Matic, Mangala; Nuamah, Lacazette, Benrahma.

NIZZA (4-3-3): Bulka; Lotomba, Todibo, Rosario, Bard; Sanson, Ndayishimiye, Thuram; Laborde, Guessand, Cho.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1