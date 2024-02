Ascoli-Cremonese, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Ascoli-Cremonese è valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Dopo due sconfitte, quella contro il SudTirol decisamente evitabile in casa, adesso l’appuntamento contro la Cremonese, una delle squadre più forti del campionato che ha come obiettivo quello di prendersi una promozione diretta alla massima serie. Niente da fare per l’Ascoli, ci si appresta a vivere la terza sconfitta di fila dopo quella anche contro il Catanzaro dello scorso fine settimana, subita in rimonta dopo essere rimasti in dieci uomini.

I bianconeri sono in crisi, evidente, e rischiano la retrocessione diretta. Sì, la classifica sotto è abbastanza corta e si potrebbero tirare fuori, ma servono i risultati che, ancora, non sono arrivati. E contro la Cremonese difficilmente i padroni di casa riusciranno a tirarsi fuori da questa situazione, perché la truppa di Stroppa, che viene da pareggio contro la Reggiana, ha quel filo di dente avvelenato che gli permetterà di affrontare con uno spirito diverso il match.

E siccome la Cremonese ha davvero uno squadrone, rinforzato anche abbastanza prepotentemente nel corso del mese di gennaio, in questo anticipo del campionato cadetto non possiamo avere nessun dubbio su chi si prenderà la vittoria. Che sembra come detto e spiegato abbastanza indirizzata verso i lombardi.

Come vedere Ascoli-Cremonese in diretta tv e in streaming

Ascoli-Cremonese è in programma venerdì 16 febbraio alle 20:30. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Ascoli-Cremonese

Match che la Cremonese dovrebbe portare a casa senza particolari problemi nonostante quello che è stato il mezzo passo falso interno contro la Reggiana dello scorso weekend. Per l’Ascoli si profila la terza sconfitta di fila contro i lombardi dopo le cadute contro SudTirol e Catanzaro. E crisi ovviamente aperta ancora di più.

Le probabili formazioni

ASCOLI (3-5-2): Viviano; Bellusci, Botteghin, Mantovani; Falzerano, Milanese, Di Tacchio, Masini, Celia; Mendes, Streng.

CREMONESE (3-5-2): Saro; Sernicola, Marrone, Lochoschvili; Ghiglione, Abrego, Castagnetti, Falletti, Zanimacchia; Vasquez, Coda.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2