I pronostici di giovedì 15 febbraio: Europa League e Conference League

I pronostici di giovedì 15 febbraio: ci sono gli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Europa League e Conference League, in campo Milan e Roma.

Chiusa la due giorni di Champions League, questo giovedì tocca come di consueto a Europa League e Conference League con le partite di andata degli spareggi di accesso agli ottavi di finale. In campo andranno due squadre italiane: il Milan parte favorito contro il Rennes in una sfida da almeno due gol complessivi, la Roma è invece attesa da una trasferta insidiosa col Feyenoord in cui tutte e due le squadre potrebbero andare in gol almeno una volta.

Tra le principali favorite per la vittoria in Europa League ci sono Galatasaray e Benfica, impegnate in casa contro Sparta Praga e Tolosa. In Conference League il Betis potrebbe ipotecare il passaggio del turno battendo la Dinamo Zagabria.

Pronostici altre partite

Tra le partite che promettono spettacolo e gol occhio ad Ajax-Bodø Glimt, Union SG-Eintracht Francoforte e Lens-Friburgo.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Milan vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Milan-Rennes, Europa League, ore 21:00

Vincenti

• Galatasaray (in Galatasaray-Sparta Praga, Europa League, ore 18:45)

• Benfica (in Benfica-Tolosa, Europa League, ore 21:00)

• Real Betis (in Real Betis-Dinamo Zagabria, Conference League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Galatasaray-Sparta Praga, Europa League, ore 18:45

• Ajax-Bodø Glimt, Conference League, ore 21:00

• Benfica-Tolosa, Europa League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Feyenoord-Roma, Europa League, ore 18:45

• Union SG-Eintracht Francoforte, Conference League, ore 18:45

• Lens-Friburgo, Europa League, ore 21:00

Il “clamoroso”

Pareggio (in Shakhtar Donetsk-Marsiglia, Europa League, ore 18:45)