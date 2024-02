Milan-Rennes, Europa League: diretta tv in chiaro, probabili formazioni, pronostici

Milan-Rennes è una partita valida per l’andata degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: tv, probabili formazioni, pronostici.

L’Europa League non è la competizione che avrebbe voluto giocare il Milan ma i rossoneri, capitati nel girone “della morte” in Champions League, ora dovranno fare il possibile per arrivare fino in fondo. E perché no, come ha detto Stefano Pioli dopo l’eliminazione dalla coppa dalle grandi orecchie, provare a vincerla (sarebbe la prima della storia rossonera).

I rimpianti, in ogni caso, rimangono. E la sensazione è che il Diavolo potesse fare di più nella manifestazione continentale più prestigiosa: la mente va alle prime due sfide con Newcastle e Borussia Dortmund, terminate entrambe a reti bianche, in cui Theo Hernandez e compagni non sono stati abbastanza cinici. Alla fine i rossoneri hanno chiuso a quota 8 punti, gli stessi del PSG, che l’ha spuntata grazie alla miglior differenza reti negli scontri diretti. In Europa League il primo ostacolo che il Milan si ritrova di fronte è il Rennes, attualmente settimo in Ligue 1. I bretoni, che hanno gli stessi colori sociali del club meneghino, dopo una brutta partenza ora sono tornati a ridosso della zona Europa ed il merito è anche del nuovo allenatore, Julien Stephan, che in autunno ha preso il posto del dimissionario Bruno Genesio.

Il Rennes è in gran forma

I Rouge et Noir, pur avendo segnato più gol di tutti (13 in sei partite), non sono riusciti a scavalcare il Villarreal chiudendo al secondo posto e con un solo punto in meno dei valenciani.

Il Milan dovrà fare particolarmente attenzione perché stiamo parlando di una squadra che da metà dicembre in poi non ha mai smesso di vincere, superando anche tre turni di Coppa di Francia. Nell’ultimo fine settimana un gol di Bourigeaud ha piegato il Le Havre, consentendo agli uomini di Stephan di scavalcare il Marsiglia e portarsi a -4 dal sesto posto. Momento positivo anche per il Milan: domenica è bastata una rete di Hernandez per avere la meglio sul Napoli (1-0), centrare il quinto risultato positivo e rosicchiare altri tre punti alla Juventus seconda, ora distante un solo punto. Pioli contro il Rennes potrebbe ruotare qualcuno, anche se non ci saranno i lungodegenti Thiaw, Tomori, Kalulu e Pobega. Dall’altro lato, invece, Stephan confermerà la coppia d’attacco formata da Kalimuendo e Terrier. Assenti Le Fée e Rieder.

Come vedere Milan-Rennes in diretta tv in chiaro e in streaming

Il pronostico

Nessun precedente ufficiale tra le due squadre, che si incontrano per la prima volta. Il Milan è favorito e non potrebbe essere altrimenti ma le insidie in questo tipo di partite sono sempre dietro l’angolo. Soprattutto se i rossoneri non l’affronteranno con le giuste motivazioni. Il Rennes in ogni caso ha dei giocatori che possono mettere in difficoltà la squadra di Pioli e non sarebbe una sorpresa se riuscissero a realizzare almeno un gol in una gara da più di due reti complessive.

Le probabili formazioni di Milan-Rennes

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Reijnders, Musah; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

RENNES (4-4-2): Mandanda; G. Doué, Omari, Theate, Truffert; Bourigeaud, Matusiwa, Santamaria, D. Doué; Kalimuendo, Terrier.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1