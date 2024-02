Feyenoord-Roma, Europa League: diretta tv, probabili formazioni, pronostici

Feyenoord-Roma è una partita valida per l’andata degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: tv, probabili formazioni, pronostici.

Quella tra Feyenoord e Roma è una rivalità ormai conclamata, quasi un “classico”, azzarderemmo. I capitolini, com’è avvenuto nelle ultime due stagioni, si ritrovano di fronte gli olandesi sul proprio percorso europeo: nella stagione 2021-22 le due squadre si affrontarono nella finale di Conference League a Tirana, decisa da un gol di Zaniolo, mentre un anno fa il contesto era quello dei quarti di finale di Europa League. A spuntarla fu sempre la Roma: sconfitti in Olanda (1-0), Pellegrini e compagni furono capaci di ribaltare tutto all’Olimpico, in un match a dir poco rocambolesco, terminato ai supplementari (4-1).

Immaginiamo il sorriso sarcastico del tecnico del Feyenoord, Arne Slot, al momento del sorteggio: per la sua squadra sarà l’ennesimo viaggio nella Capitale, visto che nella fase a gironi di Champions League – competizione dalla quale sono retrocessi dopo aver chiuso al terzo posto – si era già scontrata con la Lazio (anche i biancocelesti affrontati per due stagioni di fila). Soltanto sei i punti collezionati dagli uomini di Slot – due vittorie e quattro sconfitte – un bottino troppo scarno per pensare di accedere alla fase ad eliminazione diretta. La Roma invece si ritrova a disputare gli spareggi di accesso agli ottavi perché arrivata solo seconda nel girone di Europa League, alle spalle dello Slavia Praga. Rispetto a due mesi fa sulla panchina giallorossa non c’è più José Mourinho, esonerato a gennaio e sostituito dall’ex “capitan futuro” Daniele De Rossi.

La metamorfosi della Roma

Il nuovo tecnico ha iniziato alla grande, collezionando tre vittorie di fila (Verona, Salernitana e Cagliari) ma lo scorso sabato ha dovuto fare i conti con la prima sconfitta della sua gestione.

La Roma si è arresa alla capolista del campionato, l’Inter (2-4), riuscendo però a tenere testa per oltre un tempo ai nerazzurri, esprimendo un calcio piacevole e confermando il cambio di atteggiamento nonché di mentalità (più propositiva) rispetto alla gestione precedente. Tuttavia, per conquistare il quarto posto – l’Atalanta è a +4 con una gara in meno – bisognerà correre più veloce. Il Feyenoord invece è imbattuto nel nuovo anno e l’ultima sconfitta risale a dicembre, quando la squadra di Slot si arrese al Celtic nell’ultima giornata della fase a gironi di Champions. In Eredivisie i biancorossi hanno consolidato il secondo posto dietro all’imprendibile PSV Eindhoven (+10) e sono reduci dal successo per 2-0 nel derby cittadino con lo Sparta.

Slot in attacco si affiderà al cannoniere Gimenez (19 gol in campionato) ma è in dubbio la presenza di Timber in mediana, dopo il colpo subito dal giocatore nell’ultimo match. De Rossi a sinistra riproporrà Angelino, uno degli acquisti effettuati a gennaio, Cristante invece potrebbe partire dalla panchina.

Come vedere Feyenoord-Roma in diretta tv e in streaming

La sfida tra Feyenoord e Roma è in programma giovedì alle 18:45 e si giocherà al De Kuip di Rotterdam, nei Paesi Bassi. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Sarà possibile vedere Feyenoord-Roma anche su DAZN. La nota piattaforma streaming ormai da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

La Roma ha perso solo una volta nei 5 confronti con il Feyenoord, mentre gli olandesi non hanno mai segnato più di un gol nelle sfide con i giallorossi. Al di là dello stato di forma, uscire imbattuti da un fortino come il De Kuip non è mai una passeggiata: rispetto allo scorso anno potremmo in ogni caso assistere ad un match più movimentato, con la Roma che non penserà esclusivamente a difendersi. Entrambe dovrebbero andare a segno e non è da escludere che la squadra di De Rossi riesca ad evitare quantomeno la sconfitta.

Le probabili formazioni di Feyenoord-Roma

FEYENOORD (4-2-3-1): Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko, Hartman; Wieffer, Timber; Minteh, Stengs, Paixao; Gimenez.

ROMA (4-4-2): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1