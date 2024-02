Berrettini, rientro a sorpresa: c’è il suo nome nella entry list

Berrettini, svelato l’arcano. Ecco a cosa alludeva il tennista nelle sue Instagram Stories: adesso è tutto chiaro.

Il fatto che potesse ricorrere al ranking protetto ed essere ammesso direttamente nel tabellone principale ci aveva indotti a pensare che il suo rientro sarebbe coinciso con il Masters 1000 di Indian Wells. Quando, poi, gli organizzatori del torneo avevano divulgato la entry list dei partecipanti, ci aveva stupiti che il suo nome non fosse presente.

Avevamo pensato, quindi, che Matteo Berrettini non fosse ancora pronto a rientrare in campo. Che preferisse aspettare un altro po’ e posticipare il suo attesissimo ritorno, nella speranza di potersi sentire ancora meglio. Avevamo sbagliato tutto, però. Le nostre previsioni erano completamente infondate. Il martello romano non aveva deciso di tardare il rientro. Aveva semplicemente stabilito, sicuramente in accordo con il suo nuovo coach Francisco Roig e con il resto del team, di prendere un’altra strada.

Il nome del finalista di Wimbledon 2021 compare, infatti, nell’entry list delle qualificazioni di Indian Wells. Una decisione saggia, col senno di poi. Perché un conto è ritrovarsi, dopo oltre sei mesi di inattività, faccia a faccia con i big del circuito. Un altro è, invece, passare dalle quali e affrontare avversari che potrebbero teoricamente essere alla sua portata. Cosa che gli permetterebbe, in soldoni, di sgranchirsi le gambe e di giocare alla pari senza essere preso a pallate da tennisti che in questo momento saranno certamente più in forma di lui, fermo dallo scorso mese di agosto per via di un infortunio al piede.

Berrettini fa dietrofront: un miraggio nel deserto

Alludeva a questo, quindi, Berrettini, quando, nei giorni scorsi, aveva girato un videomessaggio per i suoi sostenitori. Tre Instagram Stories, pubblicate come da lui ammesso all’insaputa di agente e ufficio stampa, nelle quali aveva rivelato che mancava poco al suo rientro e che sentiva un gran bisogno di dire grazie a coloro i quali sono stati al suo fianco in questi mesi così duri.

Mistero svelato, dunque. A questo punto, possiamo girare la clessidra e farla partire una volta per tutte. Stavolta, si spera, definitivamente. La data da cerchiare in rosso sul calendario è quella del 4 marzo, giorno in cui avranno ufficialmente inizio le qualificazioni maschili del mitico Masters 1000 che si gioca nel deserto californiano.

Ai nastri di partenza, insieme a Matteo, ci saranno anche Fabio Fognini, Luca Nardi e Giulio Zeppieri. Berrettini sarà dunque in ottima compagnia. Che non guasta mai.