Lens-Monaco, Ligue 1: tv, formazioni, pronostici

Lens-Monaco è una partita della ventitreesima giornata della Ligue 1 e si gioca domenica alle 13:00: tv, probabili formazioni, pronostici

Un vero e proprio scontro per l’Europa quello tra Lens e Monaco, due squadre che in classifica sono distanti solamente due punti – a favore dei monegaschi – e che cercano dei punti pesantissimi per rimanere, appunto, dentro quelle che il prossimo anno andranno a giocarsi le coppe europee.

Stanno sicuramente meglio i padroni di casa, in serie positiva da cinque partite anche se gli ultimi due sono stati dei pareggi. Il Monaco invece, dopo la bella vittoria sul campo del Nizza, hanno perso in casa contro il Tolosa vanificando quello che di buono si era visto. Insomma, il problema dei biancorossi del Principato in questa stagione è un male atavico, e vale a dire la mancanza di continuità ai propri risultati. Le due squadre si sono affrontate già due volte in questa stagione: tre a zero all’andata per il Monaco, che poi ha fatto il colpo esterno anche in trasferta nella gara di Coppa di Francia poi vinta ai rigori. Non c’è due senza tre dice il detto, ma è difficile che in questo momento il Lens possa riuscire a prendersi l’intera posta in palio. Al Monaco, ovvio, starebbe bene anche un pareggio e questo non si può minimamente mettere in discussione, e alla fine di conti se si gioca per questo non è detto che il risultato non possa arrivare.

Come vedere Lens-Monaco in diretta tv e in streaming

Lens-Monaco è in programma domenica alle 13:00. Il match valido per la ventitreesima giornata della Ligue 1 si può vedere in diretta tv in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Football (canale 203). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Ci sentiamo di dire, per quanto vi abbiamo raccontato prima, che la partita tra Lens e Monaco – che almeno una rete per squadra la dovrebbe regalare – possa davvero finire in parità. E questo permetterebbe alla formazione ospite di rimanere davanti in classifica almeno per un’altra settimana.

Le probabili formazioni di Lens-Monaco

LENS (3-4-2-1): Samba; Khusanov, Danso, Medina; Frankowski, Abdul, Mendy, Jhianner; Thomasson, Fulgini; Said.

MONACO (3-4-2-1): Kohn; Kehrer, Maripan, Salisu; Vanderson, Akliouche, Fofana, Jakobs; Golovin, Minamino; Ben Yedder.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1