Sassuolo-Napoli, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Sassuolo-Napoli è un recupero della ventunesima giornata di Serie A e si gioca mercoledì alle 18:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

Se il pareggio con il Barcellona nell’andata degli ottavi di finale di Champions League aveva fatto ipotizzare una possibile svolta, quello con il Cagliari di domenica scorsa ha di nuovo gettato i tifosi del Napoli nello sconforto più totale. Passati in vantaggio con Osimhen – secondo gol in due partite per l’attaccante nigeriano che ha saltato l’ultimo mese e mezzo per via della Coppa d’Africa – i partenopei si sono fatti riacciuffare dai rossoblù a tempo praticamente scaduto (1-1).

L’angolano Luvumbo ha approfittato di un errore di Juan Jesus, impedendo agli uomini di Francesco Calzona di tornare a vincere in campionato. Da metà dicembre in poi i campioni d’Italia hanno avuto la meglio solamente su Salernitana e Verona, due squadre attualmente in lotta per non retrocedere, battute entrambe a fatica. Nelle ultime tre giornate il Napoli ha raccolto a malapena due punti ed è scivolato addirittura a -11 dal quarto posto, occupato dal Bologna. Il nuovo allenatore, subentrato una settimana fa all’esonerato Mazzarri, non ha ancora avuto modo di incidere. E nell’intervista post-Cagliari si è limitato a dire che quello del Napoli è un problema prima di tutto mentale. Ma adesso, se vuole tenere viva la fiammella della speranza in ottica Champions League, gli azzurri non possono fallire il match con il Sassuolo, rinviato lo scorso gennaio per gli impegni di Di Lorenzo e compagni nella Supercoppa Italiana. I neroverdi sono in crisi nerissima: la sconfitta con l’Empoli (2-3) di sabato scorso ha convinto la dirigenza a rimuovere dall’incarico il tecnico Alessio Dionisi.

Ha preso il suo posto Emiliano Bigica, promosso dalla Primavera. Gli emiliani nel 2024 hanno battuto solo la Fiorentina e sono precipitati in terzultima posizione, che condividono con Cagliari e Verona.

Sassuolo-Napoli: le ultime notizie sulle formazioni

Bigica manterrà l’assetto tattico di Dionisi, confermando dunque il 4-2-3-1. Novità a centrocampo, dove sarà Lipani a prendere il posto dello squalificato Boloca e ad affiancare Matheus Henrique. In difesa invece è ballottaggio tra Pedersen ed il rientrante Toljan su chi si posizionerà sull’out destro. L’altro duello è sempre a destra, ma più avanti, zona di campo in cui Volpato e Bajrami si contendono una maglia.

Dall’altro lato, Calzona è pronto a rivoluzionare la difesa. Rientra capitan Di Lorenzo ed accanto a Rrahmani ci sarà Ostigard, preferito a Juan Jesus. A centrocampo chance per uno dei nuovi volti, Traoré (ex del match), in attacco invece il dubbio principale è quello relativo alle condizioni di Osimhen, non al meglio dopo Cagliari.

Come vedere Sassuolo-Napoli in diretta tv e in streaming

La sfida tra Sassuolo e Napoli, in programma mercoledì alle 18:00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Il Sassuolo non batte il Napoli dal 2020, ma per rintracciare l’ultima sconfitta dei partenopei in Emilia bisogna tornare ancora più indietro, addirittura fino al 2015. Gli azzurri si sono pure aggiudicati gli ultimi 4 confronti, quasi tutti con punteggi molto alti, tuttavia oggi non gli si può dare fiducia ad occhi chiusi visto il momento difficile. Preferiamo orientarci sui gol: ci sono buone possibilità che vadano a segno entrambe le squadre.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Napoli

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Ferrari, Doig; Lipani, Matheus Henrique; Volpato, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2