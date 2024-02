Berrettini, sgambetto a Melissa Satta: l’ha fatta grossa

Berrettini, lo scivolone poco elegante avrà certamente fatto infuriare Melissa Satta: una caduta di stile senza uguali.

Che la notizia fosse destinata a rimbalzare in ogni dove era prevedibile. Essendo Matteo Berrettini un tennista di fama mondiale, era ovvio che si sarebbe scritto della fine della sua relazione con Melissa Satta in ogni continente. Quello che non potevamo immaginare, invece, è che qualcuno potesse farlo in questi termini.

Un certo tabloid non si è limitato a raccontare il naufragio di questa storia d’amore come hanno fatto tante altre testate, no. Ha aggiunto alla propria e personalissima narrazione dei fatti un dettaglio piuttosto bizzarro che, per forza di cose, ha fatto il giro del web. Il tabloid al quale ci riferiamo è britannico e si tratta, nello specifico, del Daily Mail. Anch’esso ha voluto raccontare ai propri lettori le ragioni della crisi, ma lo ha fatto qualificando l’ex velina come una sex addict. Che significa, nel caso in cui qualcuno non masticasse l’inglese, sessodipendente.

Se anche l’aggettivo fosse appropriato, cosa che non tocca di certo a noi stabilire, non è comprensibile, di contro, perché si sia ritenuto che questa sfumatura fosse così rilevante ai fini della narrazione di questa pagina di gossip. Che motivo c’era, si sono chiesti in tanti nelle ultime ore, di qualificare la Satta come tale, e perfino in un titolo a caratteri cubitali, come se non bastasse?

Berrettini, titolo sotto accusa: Melissa Satta sex addict

Sulla base di cosa, altra osservazione, si è poi stabilito che la bella Melissa sia dipendente dal sesso? L’affermazione affonderebbe le radici in una dichiarazione che la showgirl, che è stata fidanzata con Berrettini all’incirca per un anno, rilasciò ai tempi del suo matrimonio con il calciatore Kevin-Prince Boateng.

“Faccio sesso con lui dalle sette alle dieci volte a settimana”, disse, forse ignara del fatto che questa confessione le sarebbe valsa, in futuro, l’etichetta di sex addict. Indipendentemente da tutto, è evidente che il Daily Mail l’abbia fatta grossa e che nulla c’entri quella frase, che risale a parecchi anni addietro, con la love story con il tennista.

Ma il ritornello, ahinoi, è chiaramente sempre il medesimo. Melissa ha fatto ancora una volta la parte della mangiauomini ed è per questo che i britannici hanno ritenuto che fosse il caso di sottolineare questa sua fantomatica dipendenza dal sesso. Come a voler evidenziare che Berrettini adesso è “libero” e che potrebbe anche tornare a giocare a tennis discretamente bene, non avendo più al suo fianco una partner che gli risucchia ogni energia per dare sfogo alle sue fantasie. Qualcosa ci dice, insomma, che gli inglesi, adesso, dovranno vedersela con la Satta.