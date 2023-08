Berrettini, l’ex della Satta e la storia già finita: i social non mentono

Berrettini, dopo appena un anno la loro storia d’amore è già giunta al capolinea: gli indizi social sono inequivocabili.

Lui si era consolato in men che non si dica. Giusto il tempo di chiudere la storia precedente, andata avanti per diversi anni, che già era tra le braccia della sua nuova fiamma. Una donna molto interessante e provocante le cui curve pericolose, evidentemente, gli avevano fatto perdere la testa in un batter d’occhio.

Ma si trattava, a quanto pare, di un fuoco di paglia. Un fuoco che si è spento molto presto, nel giro di un anno appena. I due diretti interessati non hanno ancora confermato ufficialmente la fine della loro relazione, ma è evidente che tra Kevin Prince Boateng e Valentina Fradegrada sia già finita. Il calciatore, un tempo sposato con Melissa Satta, che adesso ha ritrovato il sorriso grazie a Matteo Berrettini, era convolato a nozze con la modella, imprenditrice e influencer poco più di un anno fa, nel giugno 2022. Con le loro foto di coppia hanno nel tempo fatto un gran chiasso, abituati com’erano a postare scatti piuttosto piccanti.

Ad un certo punto, però, hanno smesso. Né lui e né lei hanno più pubblicato selfie in due e scatti provocanti ed è stato evidente, a quel punto, che fra di loro ci fosse maretta. Prima era solo una supposizione, mentre ora è già praticamente una certezza, non fosse altro per i palesissimi indizi che i due (ex?) innamorati hanno disseminato sulla piattaforma a loro più cara, ossia Instagram.

Tra Berrettini e Satta va a gonfie vele. E nel frattempo, Boateng…

Nell’era dei social, si sa, gli amori si misurano così: in base ai like, ai cuori, ai commenti. Parla chiaro, dunque, il fatto che il calciatore ghanese e la sensualissima Valentina non si seguano più. E non si sono limitati a defollowarsi a vicenda, a dirla tutta.

Come se intendessero fugare ogni dubbio, Boateng e l’imprenditrice dai capelli rossi, che ha creato una propria linea di bikini, hanno anche fatto tabula rasa dei contenuti social che li ritraevano insieme. Sui rispettivi profili Instagram non c’è più traccia dei foto e dei video in cui apparivano felici e in sintonia, il che ci ha ricordato un po’ le “pulizie di primavera” che Ajla Tomljanovic aveva fatto all’indomani della rottura con Berrettini.

Segnali inequivocabili, dunque, che uniti al fatto che nessuno dei due indossa più la fede nuziale non fanno altro che confermare le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi. Il loro matrimonio, che, lo ricordiamo, era stato celebrato anche nel Metaverso, con un’esclusiva cerimonia sulla Luna che i fan più accaniti avevano potuto seguire tramite un NTF, è chiaramente giunto al capolinea. E su questo, ormai è chiaro, non ci piove più.