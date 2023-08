Gratta e vinci, ci è mancato poco: conviene farlo sempre

Gratta e vinci, se non lo avesse fatto avrebbe perso una fortuna. Ecco perché seguire il suo esempio è altamente consigliabile.

Si dice che la fortuna sia cieca. Eppure, certe volte, sembra proprio che abbia 10 decimi e la vista di un falco. Perché ci sono persone che la rincorrono per tutta la vita senza mai imbattersi in essa e altre che, invece, inciampano nella dea bendata non una, ma addirittura più volte.

Si pensi, ad esempio, a quello che è successo negli scorsi giorni negli Stati Uniti. Un uomo ha deciso di tentare il tutto per tutto giocando alla Lotteria. Ignaro, naturalmente, che la sua vita stesse per cambiare. I numeri su cui ha puntato gli hanno permesso di vincere una somma tutto sommato soddisfacente, di quelle che, però, non ti stravolgono l’esistenza: 500 dollari. Era solo l’inizio, in ogni caso. Già, perché qualche giorno dopo aver incassato il suo premio, ha deciso di reinvestire parte della vincita nell’acquisto di una manciata di Gratta e vinci.

Il fortunato giocatore americano si è recato in un negozio di liquori e ha comprato dei grattini spendendo 30 dollari. L’uomo, di nome Vang Cha, si è subito accorto che il vento era a suo favore. In un biglietto della serie California 200X ha trovato altri 500 dollari. A quel punto, ha maturato la decisione di acquistare altri 20 tagliandi del valore di 10 dollari l’uno. Si è allontanato dall’attività e ha aspettato di essere a casa, prima di scoprire se quei Gratta e vinci intendessero riservargli qualche altra sorpresa.

Gratta e vinci, prima di arrenderti o di cantare vittoria fallo sempre

Non poteva sapere, naturalmente, che di lì a breve sarebbe successo qualcosa di assolutamente straordinario. Già, perché in uno di quei 20 grattini si nascondeva un premio da sogno: 1 milione di dollari, tondo tondo. Peccato solo che lì per lì Vang Cha non si sia accorto di nulla.

Non era certo di aver capito bene il regolamento del gioco, tant’è che, per vederci meglio, ha deciso di aprire dal suo smartphone l’app della lotteria istantanea e di scannerizzare il codice a barre del Gratta e vinci che aveva davanti agli occhi. Solo allora il sogno è diventato realtà, solo quando la tecnologia è giunta in suo “soccorso” facendo in modo che realizzasse concretamente quale fortuna gli fosse capitata tra le mani.

Ma cosa sarebbe successo, invece, se l’uomo in questione non avesse fatto ricorso all’app? L’irreparabile: ecco cosa sarebbe successo. Ed è questo il motivo per cui si consiglia sempre ai giocatori di controllare scrupolosamente i propri Gratta e vinci attraverso l’app della Lottomatica. Conviene farlo sempre, sia per evitare di esultare inutilmente e sia per accertarsi che il biglietto che crediamo non vincente non contenga, invece, qualche premio che ci è inavvertitamente sfuggito.