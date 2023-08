US Open, tabellone femminile: notizie e pronostici mercoledì 30 agosto

US Open, il match del giorno è sicuramente quello tra le due veterane Wozniacki e Kvitova. Occhio alle sorprese.

L’ex numero uno al mondo nonché campionessa Slam – vinse gli Australian Open nel 2018 – Caroline Wozniacki ha deciso di riprendere in mano la racchetta e tornare a frequentare il circuito Wta dopo tre anni e mezzo di inattività.

Una scelta, quella della danese, che all’epoca spiazzò tutti, visto che nel 2020 aveva deciso di ritirarsi per dedicarsi alla famiglia. Dopo aver disputato tre partite (due sconfitte ed un successo) tra Montreal e Cincinnati, ha esordito allo US Open con una vittoria, anche abbastanza convincente, ai danni della russa Prozorova (6-3 6-2). Nel secondo turno si rinverdirà la rivalità con la ceca Petra Kvitova, altra veterana come lei, per quella che si configura certamente come la sfida più appassionante di questa giornata. Tra le due ci sono ben 15 precedenti: la Kvitova è in vantaggio 9-6. Inutile girarci attorno, alla Wozniacki, logicamente non ancora al 100%, serve l’impresa per eliminare l’attuale numero 11 al mondo. Si può comunque spendere un gettone sulla danese, anche alla luce del debutto non esaltante della Kvitova, che lunedì nel secondo set ha faticato contro la spagnola Bucsa. Tutto è filato liscio come l’olio invece per la numero uno del ranking e campionessa in carica a Flushing Meadows Iga Swiatek. La polacca ha lasciato solo un game alla Peterson: si prospetta una sorte simile per la naturalizzata australiana Daria Saville.

Che scontro tra Andreeva e Gauff

New York è un posto che ha sempre ispirato la statunitense Danielle Collins, una di quelle che potrebbe fare molta strada. E lo si è visto all’esordio, in cui ha demolito la Fruhvirtova.

La belga Mertens è un brutto cliente, in particolar modo al secondo turno, ma l’americana è in fiducia e secondo noi ha qualche chance in più. Può proseguire il sogno della spagnola Rebeka Masarova, giustiziera della numero 8 al mondo Sakkari due giorni fa: la Schmiedlova non è un ostacolo insormontabile. La statunitense Bernarda Pera, nonostante resti una giocatrice incostante, potrebbe sovvertire il pronostico contro la cinese Wang, lo stesso vale per la polacca Linette, che se la vedrà con la statunitense Brady, che si sta faticosamente riprendendo dall’infortunio che l’ha tenuta fuori per anni. Elena Rybakina non darà scampo alla Tomljanovic, potrebbe invece essere molto combattuta la sfida tra Jelena Ostapenko ed Elina Avanesyan. Un altro match da non perdere è quello tra la teenager Mirra Andreeva e la padrona di casa Coco Gauff, che dovrà fare molta attenzione alla russa.