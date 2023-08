US Open, tabellone femminile: notizie e pronostici martedì 29 agosto

US Open, impegni quasi proibitivi per le tre azzurre ancora in gara a New York: in campo Trevisan, Giorgi e Bronzetti.

La prima giornata dello US Open 2023 è stata nefasta per le tenniste azzurre. Complice un sorteggio tutt’altro che fortunato, ieri sono state eliminate al primo turno Jasmine Paolini, che andava a caccia dell’impresa contro la lettone Ostapenko – la toscana è riuscita comunque a vincere un set – ma soprattutto la numero uno d’Italia, Elisabetta Cocciaretto, fuori nonostante affrontasse un’avversaria non irresistibile come la slovena Juvan.

Le ultime speranze azzurre sono dunque riposte in Martina Trevisan, Camila Giorgi e Lucia Bronzetti. La tennista fiorentina dovrà vedersela contro la kazaka Yulia Putintseva, con la quale aveva perso nettamente sul veloce due stagioni fa, ad Abu Dhabi. La semifinalista del Roland Garros 2022 avrebbe sicuramente avuto qualche chance in più sulla terra, la sua superficie preferita, ma sul cemento non parte certo favorita contro la giocatrice moscovita. Che, nonostante una stagione piena di alti e bassi, dovrebbe spuntarla in un match da almeno 20 game complessivi. La dea bendata ha voltato le spalle anche a Camila Giorgi, che al primo turno si ritrova di fronte la sua bestia nera, Jessica Pegula. La statunitense, numero 3 al mondo, è in vantaggio 6-1 nei precedenti con l’azzurra, che soffre terribilmente la solidità dell’americana. Giorgi, se in giornata, è capace di sovvertire i pronostici ma non si può negare che, incostanza a parte, la marchigiana sia ormai lontana dai livelli di un tempo. La sfida sulla carta più squilibrata è in ogni caso quella che vede protagonista Lucia Bronzetti: per lei c’è la 12esima testa di serie, Barbora Krejcikova.

Esordio comodo per Jabeur

Ons Jabeur lo scorso anno andò vicinissima alla vittoria del suo primo Slam a New York ma com’è avvenuto anche nelle ultime due edizioni di Wimbledon ha perso la finalissima.

La talentuosa tennista tunisina ha ammesso di aver avuto bisogno di tempo per riprendersi dalla delusione per la sconfitta ai Championships (contro la Vondrousova, ndr) ma dovrebbe superare agevolmente il primo turno contro la colombiana Osorio, decisamente più insidiosa sulla terra battuta. La russa Ekaterina Alexandrova è reduce dalla sconfitta nella finale di Cleveland, persa contro la spagnola Sorribes Tormo. Può tuttavia rifarsi eliminando la Fernandez, finalista nel 2021, che fatica a trovare continuità. Rischia qualcosa invece la francese Caroline Garcia, semifinalista nella scorsa edizione: la transalpina sta attraversando un periodo complicato e potrebbe non avere vita facile contro la cinese Wang. Nella notte, infine, scende in campo l’irriducibile Venus Williams, 43 anni, due volte vincitrice dello US Open: le chance di battere la belga Minnen però sono davvero poche.